atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Центр содействия трудоустройству выпускников создан на Сахалине

12 декабря 2023, 08:41
В Южно-Сахалинске на базе Агентства по развитию человеческого капитала создан Центр содействия трудоустройству выпускников.

Он призван координировать деятельность служб профориентации и содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Сахалинской области.

— Центр поможет связать воедино школы, колледжи, вузы, словом, все образовательные организации Сахалинской области с предприятиями нашего региона, — рассказала ведущий специалист отдела опережающей подготовки Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Екатерина Малахова. — Это важно, потому что одна из целей работы нашего агентства — профориентация школьников и студентов. Взаимодействуя с предприятиями, мы помогаем в дальнейшем новоиспеченным молодым специалистам трудоустроиться по профессии, не уезжая с Сахалина.

Также Центр содействия трудоустройству выпускников выполняет и другие важные функции: он помогает студентам повысить уровень их конкурентоспособности на рынке труда, информирует будущих молодых специалистов о состоянии и тенденциях; развивает сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; формирует банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующему профилю; занимается организация временной занятости студентов, проводит стажировки и практики для будущих сотрудников предприятий. Также Центр взаимодействует с работодателями, центрами занятости населения Сахалинской области, кадровыми агентствами и так далее.

Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Вчера, 06:59
Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024
Сегодня, 05:42
В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель
Сегодня, 05:55
«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной
Сегодня, 10:22
Мэрия прокомментировала отмену 57 маршрутов транспорта в Новосибирске
Сегодня, 02:30
Видео. Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку
Сегодня, 04:29