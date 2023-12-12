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Экспорт увеличился

В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха

12 декабря 2023, 01:34
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Экспорт увеличился
Новосибирская область значительно увеличила экспорт кедрового ореха, особенно в Китай. Только в этом году объем поставок вырос в 12 раз.

По информации от Россельхознадзора, экспорт кедрового ореха из Новосибирской области в текущем году составил 2 863 тонны. Основным потребителем стал Китай. Туда отгрузили 96% от всего объема экспорта орехов.

В 2022 году область отправила 283 тонны товара в Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Германию.

Однако в этом году список стран-потребителей сократился и кедровый орех был отправлен только в Китай и Казахстан. При этом объём поставок возрос на 12 раз.

Объем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала
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#Экономика#Экспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Китай
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