В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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По информации от Россельхознадзора, экспорт кедрового ореха из Новосибирской области в текущем году составил 2 863 тонны. Основным потребителем стал Китай. Туда отгрузили 96% от всего объема экспорта орехов.
В 2022 году область отправила 283 тонны товара в Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Германию.
Однако в этом году список стран-потребителей сократился и кедровый орех был отправлен только в Китай и Казахстан. При этом объём поставок возрос на 12 раз.