В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель

Рекомендация об увольнении Васильева впервые была сформулирована на заседании комиссии 21 ноября. Снять чиновника с должности предлагалось за плохую работу департамента, невыполнение рекомендаций депутатов и предоставление им недостоверной информации. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение мэру Анатолию Локтю.