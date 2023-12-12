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Константина Васильева отправят в отставку

В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель

12 декабря 2023, 05:55
Фото: Сибкрай.ru
Константина Васильева отправят в отставку

Главу департамента транспорта новосибирской мэрии Васильева отправят в отставку

В администрации города Новосибирска прислушались к рекомендации комиссии по контролю за исполнением полномочий органами местного самоуправления. Руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева уволят в течение двух недель.

Как сообщает Сибкрай.ru, 11 декабря состоялось очередное заседание комиссии. Именно на нем решилась судьба руководителя дептранса. Константина Васильева уволят в течение оговоренного срока.

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Рекомендация об увольнении Васильева впервые была сформулирована на заседании комиссии 21 ноября. Снять чиновника с должности предлагалось за плохую работу департамента, невыполнение рекомендаций депутатов и предоставление им недостоверной информации. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение мэру Анатолию Локтю.

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Напомним, что мэр Анатолий Локоть поручил организовать работу общественного транспорта до поселка Тихий после обращения сельчан к Владимиру Путину.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Увольнение#Александр Ляхов#Константин Васильев
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