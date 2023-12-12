В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Как сообщает Сибкрай.ru, 11 декабря состоялось очередное заседание комиссии. Именно на нем решилась судьба руководителя дептранса. Константина Васильева уволят в течение оговоренного срока.
Рекомендация об увольнении Васильева впервые была сформулирована на заседании комиссии 21 ноября. Снять чиновника с должности предлагалось за плохую работу департамента, невыполнение рекомендаций депутатов и предоставление им недостоверной информации. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение мэру Анатолию Локтю.
Напомним, что мэр Анатолий Локоть поручил организовать работу общественного транспорта до поселка Тихий после обращения сельчан к Владимиру Путину.