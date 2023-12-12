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По словам пострадавшего, охранники троллейбусного депо постоянно оскорбляют водителей

В Новосибирске полиция начала проверку избиения водителя в троллейбусном депо

12 декабря 2023, 12:39
Фото: atas.info
По словам пострадавшего, охранники троллейбусного депо постоянно оскорбляют водителей
Полицейские подтвердили, что приняли заявление от пострадавшего и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы

В отделе полиции № 5 «Дзержинский» зарегистрировали заявление от водителя Дзержинского филиала МКП «Горэлектротранспорт» Алексея Арсибекова, в котором он обвиняет начальника охраны предприятия Валерия Киржайкина в нанесении телесных повреждений.

«По факту конфликта сообщение в полицию поступило. Проводится проверка, гражданину выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила корреспонденту Atas.Info представитель регионального главка МВД России Наталья Жуласова.

Ранее мы рассказывали о том, что руководитель службы охраны муниципального предприятия запер водителя у себя в кабинете и нанес нему два удара в голову, обещая в дальнейшем вывести в лес и продолжить разборки там. По словам Алексея, в результате у него выбиты зубы. Ярость охранника вызвало то, что водитель пришел жаловаться на грубость его подчиненных.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Троллейбус#Полиция#Водитель#Проверка#Избиение
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