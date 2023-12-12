В Новосибирске полиция начала проверку избиения водителя в троллейбусном депо

Ранее мы рассказывали о том, что руководитель службы охраны муниципального предприятия запер водителя у себя в кабинете и нанес нему два удара в голову, обещая в дальнейшем вывести в лес и продолжить разборки там. По словам Алексея, в результате у него выбиты зубы. Ярость охранника вызвало то, что водитель пришел жаловаться на грубость его подчиненных.