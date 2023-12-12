В Новосибирске полиция начала проверку избиения водителя в троллейбусном депо

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В отделе полиции № 5 «Дзержинский» зарегистрировали заявление от водителя Дзержинского филиала МКП «Горэлектротранспорт» Алексея Арсибекова, в котором он обвиняет начальника охраны предприятия Валерия Киржайкина в нанесении телесных повреждений.
«По факту конфликта сообщение в полицию поступило. Проводится проверка, гражданину выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила корреспонденту Atas.Info представитель регионального главка МВД России Наталья Жуласова.
Ранее мы рассказывали о том, что руководитель службы охраны муниципального предприятия запер водителя у себя в кабинете и нанес нему два удара в голову, обещая в дальнейшем вывести в лес и продолжить разборки там. По словам Алексея, в результате у него выбиты зубы. Ярость охранника вызвало то, что водитель пришел жаловаться на грубость его подчиненных.