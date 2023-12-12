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Updated Сегодня, 11:25

Бомбу удалось обезвредить

В Новосибирске поймали террориста, подбросившего взрывчатку в военкомат — кто это

12 декабря 2023, 11:22
Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области
Бомбу удалось обезвредить

В Новосибирске поймали преступника, подбросившего мультиварку в военкомат

В Новосибирске поймали злоумышленника, который мог подбросить бомбу в мультиварке в военкомат на Дмитрия Шамшурина. Сейчас с ним работают спецслужбы.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемого задержали после недельного изучения записей с камер видеонаблюдения. Ранее мужчина уже мог совершать подобные поступки.

В ночь на 5 декабря на окно военного комиссариата, находящегося на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Шамшурина, подбросили мультиварку. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания.

В сыпучее вещество серого цвета была запитана батарейка. Саперы уничтожили предмет дистанционно при помощи робота. Во время происшествия никто не пострадал.

Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке
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#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Военкомат#Терроризм#Взрывчатка#Александр Ляхов
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