В Новосибирске поймали террориста, подбросившего взрывчатку в военкомат — кто это

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемого задержали после недельного изучения записей с камер видеонаблюдения. Ранее мужчина уже мог совершать подобные поступки.
В ночь на 5 декабря на окно военного комиссариата, находящегося на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Шамшурина, подбросили мультиварку. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания.
В сыпучее вещество серого цвета была запитана батарейка. Саперы уничтожили предмет дистанционно при помощи робота. Во время происшествия никто не пострадал.