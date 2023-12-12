В Новосибирске поймали террориста, подбросившего взрывчатку в военкомат — кто это

В Новосибирске поймали преступника, подбросившего мультиварку в военкомат

В Новосибирске поймали злоумышленника, который мог подбросить бомбу в мультиварке в военкомат на Дмитрия Шамшурина. Сейчас с ним работают спецслужбы.