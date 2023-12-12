В Новосибирске водитель троллейбуса обвиняет в побоях начальника охраны депо

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Выбитыми зубами и угрозами дальнейшего истязания обернулся для водителя троллейбуса Алексея Арсибекова диалог с начальником охраны филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «Горэлектротраспорт» (ГЭТ) Валерием Киржайкиным. По словам Алексея, он пришел к начальнику с жалобой на грубость его подчиненных. Как рассказал редакции Atas.Info водитель, охранники постоянно оскорбляют его и коллег, допускают унизительные высказывания в адрес сотрудников депо, периодически намекают, что в негласной иерархии, принятой в ГЭТ, они стоят выше рядовых рабочих.
«Когда я пришел в кабинет к Киржайкину, чтобы высказать все, что у меня накопилось, он запер дверь и стал на меня орать, мол, кто я такой, что он тут царь и бог, а я ничтожество, и что он с какими-то людьми вывезет меня в лес, и там будет другой разговор. Затем он начал меня толкать, и когда я потребовал все это прекратить и выпустить меня из кабинета, он дважды ударил меня по лицу и выбил зубы», — говорит Алексей Арсибеков.
Чтобы прекратить избиение, по словам Алексея, он согласился под диктовку начальника охраны написать две объяснительные записки, в которых вынужден был оговорить себя. Но как только ему удалось покинуть кабинет Киржайкина, он тут же связался с участковым уполномоченным полиции, который принял у него заявление об избиении и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу (копия имеется в распоряжении редакции) .
12 декабря водитель прошел обследование у экспертов, однако никакого заключения медики на руки ему не выдали, сообщив, что результаты будут отправлены в отдел полиции № 5 «Дзержинский».
По словам помощника депутата горсовета Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева, это не первый случай грубого нарушения прав человека со стороны представителей ГЭТ. Недавно к депутату обратились несколько женщин, квалифицированных водителей с большим стажем. Они сообщили, что, несмотря на большое число вакансий, руководство ГЭТ отказывается принимать их на работу, ссылаясь на то, что якобы проще набрать мигрантов, мол, те готовы работать в две смены и не будут возмущаться по поводу переработки.
«Это две разные истории, но они подчеркивают, что в ГЭТ много бардака, как и в любом предприятии муниципальном, к сожалению», — считает Рязанцев.
Активист не исключает, что в ближайшее время огласку получат новые случаи нарушений на предприятиях «Горэлектортранспортра». После того, как лишенные работы водители побывали на депутатском приеме, этим делом заинтересовались следственные органы, а воодушевленные таким поворотом дела женщины поделились этой историй со своими бывшими коллегами.
Как сообщила Светлана Каверзина, у нее уже есть информация, что за сдачу обязательного для водителей электротранспорта экзамена по правилам технической эксплуатации с сотрудников вымогают по 500 рублей. А для того, чтобы водителя поставили управлять новой машиной, необходимо «отблагодарить» руководство.
Связаться с Валерием Киржайкиным на момент публикации редакции не удалось.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за многочисленных претензий к работе в течение двух недель будет уволен руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосиирска Константин Васильев.