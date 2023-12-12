В Новосибирске водитель троллейбуса обвиняет в побоях начальника охраны депо

Чтобы прекратить избиение, по словам Алексея, он согласился под диктовку начальника охраны написать две объяснительные записки, в которых вынужден был оговорить себя. Но как только ему удалось покинуть кабинет Киржайкина, он тут же связался с участковым уполномоченным полиции, который принял у него заявление об избиении и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу (копия имеется в распоряжении редакции) .