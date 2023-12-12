atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:39

Published Сегодня, 01:39

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Масочный режим не вернется

Вернется ли масочный режим в Новосибирской области, рассказал Роспотребнадзор

12 декабря 2023, 01:39
Фото: Midjourney
Масочный режим не вернется

В Новосибирской области Роспотребнадзор не намерен вводить масочный режим

Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не считает необходимым вводить масочный режим в Новосибирской области, однако настоятельно рекомендует жителям соблюдать профилактические меры и носить медицинские маски для индивидуальной защиты.

О введении масочного режима в Новосибирской области не будет объявлено Роспотребнадзором, несмотря на увеличение числа заболевших ОРВИ и коклюшем.

Представители ведомства считают, что в дополнительных ограничений пока нет необходимости, однако они постоянно контролируют ситуацию.

Жителям региона рекомендуется соблюдать профилактические меры и самостоятельно следить за своим здоровьем. Однако лучше всего использовать медицинские маски как индивидуальную профилактическую меру.

Новосибирцы пугают друг друга в чатах фейками о наркотических масках
Узнать подробнее
Читайте также:
Резкий рост заболеваемости коклюшем: виноваты антипрививочникиЗаболеваемость гриппом в несколько раз выросла в Новосибирской областиВ Новосибирской области в 1,5 раза выросла заболеваемость диабетом I типаКарантин в школах и детсадах: что с заболеваемостью ОРВИ в Новосибирске
#Новосибирск#ОРВИ#Масочный режим#Здоровье#Роспотребнадзор#Эмилия Губарева#Заболеваемость
Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Вчера, 06:59
Экс-ректор НГУ хочет отказаться от звания «Почетный житель» из солидарности с Асеевым
Вчера, 10:52
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Вчера, 06:35
В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха
Сегодня, 01:34
Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики
Вчера, 10:59
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Вчера, 07:50