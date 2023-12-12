Вернется ли масочный режим в Новосибирской области, рассказал Роспотребнадзор

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Published Сегодня, 01:39
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О введении масочного режима в Новосибирской области не будет объявлено Роспотребнадзором, несмотря на увеличение числа заболевших ОРВИ и коклюшем.
Представители ведомства считают, что в дополнительных ограничений пока нет необходимости, однако они постоянно контролируют ситуацию.
Жителям региона рекомендуется соблюдать профилактические меры и самостоятельно следить за своим здоровьем. Однако лучше всего использовать медицинские маски как индивидуальную профилактическую меру.