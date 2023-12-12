Вернется ли масочный режим в Новосибирской области, рассказал Роспотребнадзор

В Новосибирской области Роспотребнадзор не намерен вводить масочный режим

Несмотря на рост заболеваемости, Роспотребнадзор не считает необходимым вводить масочный режим в Новосибирской области, однако настоятельно рекомендует жителям соблюдать профилактические меры и носить медицинские маски для индивидуальной защиты.