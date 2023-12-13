17 тысяч жителей Сахалина и Курил улучшили финансовое положение с поддержкой властей

«Мы можем не переживать за наличие на прилавках молочной и мясной продукции, овощей, яиц, хлеба, а самое главное — морепродуктов. Конечно, в регионе есть задачи, которые требуют особого внимания губернатора. По каждому направлению уже ведется работа. Я много лет наблюдаю за тем, как меняется обстановка с доступностью продуктов питания, и за тем, как руководители справляются с этой непростой задачей в разные времена. И хочу отметить, что под руководством Валерия Лимаренко сахалинцы и курильне могут быть уверенны в стабильном обеспечении продовольствием», — считает депутат областной Думы Юрий Выголов.