Бастрыкин взял на контроль обращение об отсутствии транспорта в поселке Тихий

Жители поселка Тихий возмутились отсутствием общественного транспорта. В письме к президенту России они сообщили, что маршрутка № 311 была отменена в прошлом году, и это вызвало большие неудобства для местных жителей. Позднее мэр Анатолий Локоть обещал запустить маршрутку до поселка.