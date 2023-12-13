Бастрыкин взял на контроль обращение об отсутствии транспорта в поселке Тихий

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Жители поселка Тихий возмутились отсутствием общественного транспорта. В письме к президенту России они сообщили, что маршрутка № 311 была отменена в прошлом году, и это вызвало большие неудобства для местных жителей. Позднее мэр Анатолий Локоть обещал запустить маршрутку до поселка.
Сибиряки вынуждены проходить долгий путь пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. При этом обращения жителей в полицию и другие органы не привели к результатам.
В связи с этим инцидентом проводится проверка в региональном отделении Следственного комитета. Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю отделения в Новосибирской области, Евгению Долгалеву, предоставить отчет о результатах проверки.