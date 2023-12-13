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Новосибирцы направили видеообращение Владимиру Путину

Бастрыкин взял на контроль обращение об отсутствии транспорта в поселке Тихий

13 декабря 2023, 01:18
Фото: Страница VK Игорь Украинцев
Новосибирцы направили видеообращение Владимиру Путину
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с отсутствием автобуса в поселке Тихий в Новосибирске. Он установил контроль над проверкой, которая была начата после обращения жителей к президенту Владимиру Путину.

Жители поселка Тихий возмутились отсутствием общественного транспорта. В письме к президенту России они сообщили, что маршрутка № 311 была отменена в прошлом году, и это вызвало большие неудобства для местных жителей. Позднее мэр Анатолий Локоть обещал запустить маршрутку до поселка.

Сибиряки вынуждены проходить долгий путь пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. При этом обращения жителей в полицию и другие органы не привели к результатам.

В связи с этим инцидентом проводится проверка в региональном отделении Следственного комитета. Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю отделения в Новосибирской области, Евгению Долгалеву, предоставить отчет о результатах проверки.

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#Транспорт#Новосибирск#Мэр#Проверка#Эмилия Губарева#СК#Александр Бастрыкин
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