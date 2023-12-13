Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске

Первым в нашем списке будет заведение, с которого, по сути, в Новосибирске началось возрождение банного дела после кризиса 90-х и начала 2000-х годов на принципиально новом уровне. Это проект бизнесмена Дениса Левина, по его словам, он с детства с отцом ходил в баню и открытие общественные бани высшего разряда, так позиционирует себя комплекс «Паровозовъ» — очень личный проект.