Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Банные комплексы в Новосибирске сегодня — это не только про веник и моечное отделение. Различные виды парилок, бассейны, услуги ресторана и массажистов — отдых на любой вкус. Мы посмотрели, кто владеет самыми известными заведениями и как в них идут дела с точки зрения предпринимательского успеха.
Первым в нашем списке будет заведение, с которого, по сути, в Новосибирске началось возрождение банного дела после кризиса 90-х и начала 2000-х годов на принципиально новом уровне. Это проект бизнесмена Дениса Левина, по его словам, он с детства с отцом ходил в баню и открытие общественные бани высшего разряда, так позиционирует себя комплекс «Паровозовъ» — очень личный проект.
Название напрямую связано с интерьером и экстерьером комплекса: от фасада здания и внутреннего интерьера, до планировки и убранства, комплекс оформлен в стиле железнодорожного вокзала и вагонов класса СВ. Есть вагон-баня для индивидуальных парений, а чай гостям подают в подстаканниках, повторяющих железнодорожные.
Именно здесь придумали процедуру коллективных парений с аромомаслами, которую теперь практикуют в различных банных комплексах Новосибирска и в других городах России.
Юридическое лицо банного комплекса «Паровозовъ» — ООО «Русские бани», 60% в котором принадлежит Денису Левину, второй собственник — Сергей Мурзинцев. Если для Мурзинцева это единственный бизнес, то у его партнера разнообразные бизнес-интересы — он является единственным владельцем банного комплекса «Мыловар», расположенного в микрорайоне «Снегири», ему принадлежит предприятие автосервиса, компания, оказывающая услуги общепита и строительная фирма.
По итогам 2022 года бани «Паровозовъ» показали чистую прибыль в размере 60,052 млн рублей.
Посетители отмечают бассейны под открытым небом и открытую веранду с грилем. А вот по поводу персонала в сети встречается достаточно много негативных отзывов.
«Ужасно неприветливый персонал. При входе три девушки (Валерия, Татьяна, третью не знаю, как зовут) просто отвергают своим недовольным видом и своим хамством. И просто невозможно дозвониться, такое ощущение, что специально трубку не берут», — сообщает пользователь сервиса 2GIS iiirina25.02.
«В парилке с температурой 100-105 градусов лежали и сушились вещи персонала. Для меня это в принципе неприемлемо! Тем более, рядом висели правила, где черным по белому указано, что нельзя сушить вещи. Видимо на персонал это не распространяется. Кухня тоже оставляет желать лучшего: подали несъедобную рыбу, потом еще пытались доказать что она в нормальном состоянии. Сервис страдает однозначно», — делится с пользователями 2GIS своими впечатлениями от посещения бани жительница Новосибирска Ольга.
Одно из старейших банных заведений города, основанное в 1909 году купцом Зиновием Федоровым, было любимо многими поколениями горожан. Однако к 90-м годам прошлого века здание сильно обветшало, с каждым годом состояние постройки ухудшалось. В 2010 мэрия приняла решение закрыть баню из-за аварийного состояния конструкций.
В 2018 году баню решила возродить компания Levin group бизнесмена Дениса Левина, о котором мы уже говорили выше. Старое здание было полностью снесено и на его месте построено новое, которое приняло первых парильщиков в августе 2019. Банный комплекс включает в себя просторный зал отдыха на 90 посадочных мест и три парных разной температуры.
ООО «Федоровские бани» на текущий момент в равных долях владеют братья Ян и Олег Левины, непосредственные родственники Дениса Левина. Кроме банного, братьям не чужд рынок недвижимости и строительный бизнес: Олег владеет половиной питерского АО «Партнер», которое занимается арендой и управлением недвижимостью, Ян возглавляет и владеет несколькими строительными компаниями.
Бани — наиболее прибыльный бизнес для Левиных. По данным системы СПАРК, по итогам 2022 года доходы банного комплекса составили 116,414 млн рублей, чистая прибыль — 52,466 млн рублей.
Посетители Федоровских бань отмечают неплохой пар и приятный интерьер, но недовольны самой организацией работы и качеством сервиса.
«То, что всего один женский день создает массу неудобств. Во-первых, это вторник, во-вторых, очень много народу, из-за этого много конфликтов. Ты можешь рандомно оказаться за столом хоть с кем и хоть с каким характером, а тебе нужно с этими людьми как-то расслабляться и есть (я ем в банях), крайне странное ощущение. Особенно когда твоя компания — это компания, которая себя ни в чём не ограничивает. Громкий просмотр ребенком телефона, мусор после себя и куча других нюансов», — сетует пользователь сервиса Flamp с ником Lady Liberty.
«С большим удивлением обнаружил, что на стенке тарелки, из которой я кушал салат, лежит себе волос. Стало неприятно, очень. Показал это товарищу, обсуждаем что делать. И тут он обращает внимание на то, что на его котлете, горячее блюдо были котлеты из рыбы, лежит муха. Да, да самая настоящая большая муха… Пригласили официанта, показали все. Посмотрев, невозмутимо изрек, когда нес, не было. Наверно упало», — делится на Flamp впечатлениями о посещении зоны общепита после парилки новосибирец с ником Mikxail.
По сути, это не чистой воды общественная баня, а большой термальный комплекс, в составе которого девять бань с национальными особенностями разных частей света, бассейны, джакузи, гидромассажные ванны и соляные озера, массажные зоны и зоны отдыха с натуральными чаями и полезные практики от наших мастеров. Есть вариант безлимитного посещения на целый день. А летом работает еще и собственный пляж под открытым небом.
ООО «Мира термы» основано в 2019 году, 98% компании принадлежит ООО «Мира», а 2% — бизнесмену Андрею Алексееву. Алексеев параллельно является единоличным владельцем и генеральным директором ООО «Мира», так что он и есть полный бенефициар компании «Мира термы».
Дела у Алексеева идут неплохо. По итогам 2022 года «Мира термы» показали чистую прибыль в размере 75,973 млн рублей, ООО «Мира» закончило год с прибылью 355,612 млн рублей.
А вот еще один проект Алексеева, необычный парк семейного отдыха «Мира парк» в Мошковском районе, терпит убытки. 2022 год компания завершила с убытком в размере 4,565 млн рублей, даже несмотря на господдержку, которую компания получала, как субъект малого и среднего бизнеса.
«В отчетном году компания была „фундаментально“ убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал», — пишут аналитики СПАРК, относя ООО «Мира парк» к категории компаний с высоким сводным индикатором риска.
Что касается оценки термального комплекса посетителями, то люди отмечают разнообразие банных зон, большие бассейны и бесплатные мастер-классы от специалистов по оздоровительным и косметическим процедурам. Претензии традиционно к качеству обслуживания.
«Сервис оставляет желать лучшего, кислые мины персонала, за 2,5 часа нахождения украли 2 из 3 пар обуви. Подошли к администрации, весь комплекс в камерах, посмотреть камеры отказали, предложили решение проблемы, идите и ищите, мы вам больше ничем не поможем. Другую обувь, хотя бы одноразовую не предложили, мне пришлось босиком идти в раздевалку куда все заходят обутые с улицы», — сообщает шокирующе подробности на платформе 2GIS пользователь под ником MiyMiy.
«Отвратительный сервис. Приехали к 9.00. Кассу вторую не торопятся открывать, так ещё и своих пропустили вперёд, сотрудник центра, маленькая тетка в очках, а остальные пусть стоят в одну общую кассу!», — не может сдержать эмоций пользователь этой же платформы Юлия Михайловна.
Баня, появившаяся на месте исторического банного комплекса в центре Новосибирска. Много десятилетий на улице Каменской, в здании 1937 года постройки работала общественная баня № 8. «Сандуны» здесь заработали в 2018 году, после масштабной реконструкции.
Роскошные, похожие на дворцовые интерьеры новосибирского филиала отсылают к «первоисточнику», знаменитым московским Сандунам. В банных помещениях первого разряда внутренняя отделка реализована с помощью кафеля, в более высоком классе использован мрамор. Всего банный комплекс разделен на четыре разряда: первый мужской, высший мужской, высший мужской с кабинами и женский.
Основными владельцами ООО «Сандуны Новосибирск» являются Сергей Меркулов (28,26%), Владислав Егоров (27,17%) и Николай Демидов (27,17%). Бизнес-интересы держателя самого крупного пакета, уроженца Кемеровской области Сергей Меркулова поражают: он владеет долями в компаниях «Сандуны Алтай» и «Сандуны Сочи», ему принадлежит элеватор, компании по производству и продаже зерна и ферма по выращиванию благородных оленей на Алтае, два крупных сельхозпредприятия в Краснозерском районе Новосибирской области, компания по управлению недвижимостью в Москве. А в прошлом он числился совладельцем Федерации бегов и скачек и Национального союза рысистого коневодства.
Бизнес у новосибирских «Сандунов» идет не так бойко, как у коллег по цеху. 2022 год банный комплекс закончил с чистой прибылью 9,573 млн рублей. При этом аналитики СПАК отмечают, что компания использовала собственный капитал для покрытия убытков, что является тревожным сигналом. Однако, сводный индикатор риска у ООО «Сандуны Новосибирск» пока находится в «зеленой» зоне
Гости банного комплекса отмечают приятную расслабляющую атмосферу и хвалят кухню и критикуют работу персонала и ценовую политику.
«Парильщицы — это отдельное разочарование. Как будто им просто показали, как вениками махать и отправили работать. Если вы принимаете не обученный персонал, то как минимум предупреждайте гостей об этом. Индивидуальное парение — полное отсутствие профессионализма», — пишет на Яндексе Оксана Федорова.
«Ожидали лучшего, неплохая только входная группа, персонал неожиданно ГРУБЫЙ. Просто удивительно, Ценник зашкаливает. Сложилось ощущение второсортной баньки. Разочарование полнейшее», — сетует там же пользователь с псевдонимом Пафнутий Птибурдуков.
Один из самых старых частных банных комплексов в Новосибирске, он работает в Кировском районе уже более 20 лет. Концепция комплекса соответствует названию: здесь можно посетить русскую парную, финскую и американскую сауны, египетский, мексиканский, греческий и японский банные номера, турецкий хамам и римскую баню на дровах. Часть номеров оборудована просторными бассейнами.
Комплекс работает круглосуточно и для гостей предлагаются пять гостиничных номеров, арендовать которые можно на срок от 4 часов.
Юрлицо комплекса «Все бани мира» — ООО «Марафон», зарегистрированное еще 23 года назад. Основой владелец (40%) и директор — Александр Закусило. Он же числится единоличным владельцем ООО «Олимп», основной вид деятельности которого аналогичный — физкультурно-оздоровительная.
По данным СПАРК, в 2022 году доходы «Марафона» составили 16,156 млн рублей, чистая прибыль зафиксирована в размере 1,287 млн.
По сравнению с другими банными комплексами, упомянутыми в этом обзоре, бросается в глаза относительно высокий удельный вес негативных комментариев именно о работе парилок и критика общего состояния комплекса, который, по мнению части гостей, давно требует ремонта.
«Ужас! Были в русском номере, парилка выключается, холодной воды нет (поломка). Ушли с плохим настроением через 2часа!», — негодует shilirina на Яндексе.
«Холодная баня, когда мы пришли, нам пришлось ещё ждать, чтобы баня хоть немного нагрелась, холодный бассейн. Воды горячей нет, а в комнатке, где должен быть душ, просто не было части смесителя», — сообщает пользователь Flamp Алевтина Веснина.