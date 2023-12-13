Обвалилась стена: дом разрушился из-за взрыва газового котла в Новосибирске

Напомним, что утром 9 февраля 2023 года прогремел взрыв в доме № 39 по улице Линейной в Новосибирске. Обрушилась часть дома, под завалами остались жильцы. Эта трагедия осталась в памяти у многих россиян. Среди погибших было 15 человек.