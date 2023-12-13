Обвалилась стена: дом разрушился из-за взрыва газового котла в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Как уточнили спасатели МАСС, все случилось 12 декабря в 11:23. На улице Ольховская взорвался газовый котел. Произошло это в доме: в результате взрыва обвалилась одна стена жилища.
Выяснилось, что пострадавших в частичном обрушении нет. На месте ЧП выставили ограждения. Другие подробности спасатели не дали. Работы были закончены в 13:00.
Напомним, что утром 9 февраля 2023 года прогремел взрыв в доме № 39 по улице Линейной в Новосибирске. Обрушилась часть дома, под завалами остались жильцы. Эта трагедия осталась в памяти у многих россиян. Среди погибших было 15 человек.