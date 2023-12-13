atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Пострадавших нет

Обвалилась стена: дом разрушился из-за взрыва газового котла в Новосибирске

13 декабря 2023, 04:18
Фото: МАСС
Пострадавших нет

Стена дома обвалилась после взрыва газового котла в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошло ЧП: взорвался газовый котел, в результате чего обрушился дом. Об этом сообщили в МАСС.

Как уточнили спасатели МАСС, все случилось 12 декабря в 11:23. На улице Ольховская взорвался газовый котел. Произошло это в доме: в результате взрыва обвалилась одна стена жилища.

Выяснилось, что пострадавших в частичном обрушении нет. На месте ЧП выставили ограждения. Другие подробности спасатели не дали. Работы были закончены в 13:00.

Напомним, что утром 9 февраля 2023 года прогремел взрыв в доме № 39 по улице Линейной в Новосибирске. Обрушилась часть дома, под завалами остались жильцы. Эта трагедия осталась в памяти у многих россиян. Среди погибших было 15 человек.

Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Новосибирска не может решить судьбу участка на Линейной, где взорвался домВ Новосибирске полностью снесли разрушенный дом на ЛинейнойКомпенсации за жилье на Линейной после взрыва не выданы только наследникам погибших
#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
11 декабря, 06:59
Тарифы на электроэнергию повысят в Новосибирской области в 2024 году на 8,9 и 9,3%
Вчера, 07:24
В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель
Вчера, 05:55
«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной
Вчера, 10:22
«Несмотря ни на что…»: знаменитый новосибирский лозунг могут уничтожить застройкой
Вчера, 10:04
Видео. Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку
Вчера, 04:29