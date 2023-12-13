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Погибла девушка

Гирлянда могла стать причиной смертельного пожара в Новосибирске

13 декабря 2023, 05:19
Фото: 1MI
Погибла девушка
Новосибирцы пострадали, а девушка погибла: страшный пожар произошел в доме на улице Объединения. Как сообщили в МЧС, вероятно, огонь распространился из-за гирлянды.

В декабре новосибирцы начали подготовку к Новому году: они наряжают елки и украшают комнаты. Гирлянды вешают не только на елку, но и на окна и стены. Из-за неисправных дешевых украшений может возникнуть пожар.

12 декабря в Калининском районе Новосибирска произошел пожар, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы. В пятиэтажном доме на улице Объединения загорелась квартира на третьем этаже. Двое людей сами покинули горящее помещение: молодую женщину с ожогами разной степени тяжести отправили в реанимацию, трехлетнего ребенка — с незначительным отравлением.

На лестничной клетке пожарные обнаружили девушку. Они оказали ей первую помощь и передали медикам. Бригада скорой помощи позже констатировала смерть пострадавшей. Причину пожара определит следственно-оперативная группа. Предварительно, пожар произошел из-за неисправной гирлянды на елке.

Спасатели настоятельно рекомендуют приобретать гирлянды только в специализированных магазинах, где вы получите сертификат на товар и чек. Выбирайте украшения с предохранителями, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания. Если некоторые лампочки не светятся или мигают, провода нагреваются или искрятся, отключите гирлянду от электричества.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Смерть#МЧС#Эмилия Губарева
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