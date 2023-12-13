Гирлянда могла стать причиной смертельного пожара в Новосибирске

Спасатели настоятельно рекомендуют приобретать гирлянды только в специализированных магазинах, где вы получите сертификат на товар и чек. Выбирайте украшения с предохранителями, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания. Если некоторые лампочки не светятся или мигают, провода нагреваются или искрятся, отключите гирлянду от электричества.