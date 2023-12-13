Гирлянда могла стать причиной смертельного пожара в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В декабре новосибирцы начали подготовку к Новому году: они наряжают елки и украшают комнаты. Гирлянды вешают не только на елку, но и на окна и стены. Из-за неисправных дешевых украшений может возникнуть пожар.
12 декабря в Калининском районе Новосибирска произошел пожар, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы. В пятиэтажном доме на улице Объединения загорелась квартира на третьем этаже. Двое людей сами покинули горящее помещение: молодую женщину с ожогами разной степени тяжести отправили в реанимацию, трехлетнего ребенка — с незначительным отравлением.
На лестничной клетке пожарные обнаружили девушку. Они оказали ей первую помощь и передали медикам. Бригада скорой помощи позже констатировала смерть пострадавшей. Причину пожара определит следственно-оперативная группа. Предварительно, пожар произошел из-за неисправной гирлянды на елке.
Спасатели настоятельно рекомендуют приобретать гирлянды только в специализированных магазинах, где вы получите сертификат на товар и чек. Выбирайте украшения с предохранителями, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания. Если некоторые лампочки не светятся или мигают, провода нагреваются или искрятся, отключите гирлянду от электричества.