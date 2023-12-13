Горе-отец из Новосибирской области задолжал тройняшкам алименты на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Житель Новосибирской области Александр Степанов задолжал алименты перед тройняшкам — сыновьями, которым уже исполнилось 17 лет. По данным УФССП, мужчина не был особо рад появлению трех детей одновременно. Однако до того момента, пока дети не достигли трехлетнего возраста, он все же старался как-то поддерживать свою семью. Затем, по словам его супруги, он стал все чаще приходить домой поздно ночью и в конце концов исчез.
В результате эта семья распалась, и суд присудил отцу алименты на троих детей. Изначально он выплачивал их весьма скромные суммы — около 2-3 тысяч рублей в год, а затем вообще перестал делать переводы.
Сейчас приставы активно разыскивают Александра Степанова за неуплату алиментов в полном объеме. Три года его уже отправляли на 10 суток в следственный изолятор. После выхода на свободу Степанов заявил, что больше никто его не увидит.