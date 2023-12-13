Горе-отец из Новосибирской области задолжал тройняшкам алименты на 3 млн рублей

Житель Новосибирской области Александр Степанов задолжал алименты перед тройняшкам — сыновьями, которым уже исполнилось 17 лет. По данным УФССП, мужчина не был особо рад появлению трех детей одновременно. Однако до того момента, пока дети не достигли трехлетнего возраста, он все же старался как-то поддерживать свою семью. Затем, по словам его супруги, он стал все чаще приходить домой поздно ночью и в конце концов исчез.