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Отец не платит алименты

Горе-отец из Новосибирской области задолжал тройняшкам алименты на 3 млн рублей

13 декабря 2023, 03:42
Фото: 1MI
Отец не платит алименты
Отец из Новосибирской области задолжал тройняшкам алименты (3 млн рублей) за много лет, сейчас его разыскивают приставы.

Житель Новосибирской области Александр Степанов задолжал алименты перед тройняшкам — сыновьями, которым уже исполнилось 17 лет. По данным УФССП, мужчина не был особо рад появлению трех детей одновременно. Однако до того момента, пока дети не достигли трехлетнего возраста, он все же старался как-то поддерживать свою семью. Затем, по словам его супруги, он стал все чаще приходить домой поздно ночью и в конце концов исчез.

В результате эта семья распалась, и суд присудил отцу алименты на троих детей. Изначально он выплачивал их весьма скромные суммы — около 2-3 тысяч рублей в год, а затем вообще перестал делать переводы.

Сейчас приставы активно разыскивают Александра Степанова за неуплату алиментов в полном объеме. Три года его уже отправляли на 10 суток в следственный изолятор. После выхода на свободу Степанов заявил, что больше никто его не увидит.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Алименты#Приставы#Арест#Семья#Эмилия Губарева#Развод
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