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Строительство четвертого моста в Новосибирске планируют завершить в конце 2024 года

Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске

13 декабря 2023, 05:45
Фото: ТГ-канал группы ВИС
Строительство четвертого моста в Новосибирске планируют завершить в конце 2024 года

Инвалиды будут добиваться бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Транспортные средства инвалидов не включены в перечень для бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске. Областная организация «Всероссийского общества инвалидов» обратится к министру транспорта области, чтобы автомобили инвалидов получили право бесплатного проезда.

Четвертый «Центральный» мост, после ввода в эксплуатацию, станет первой платной дорогой в Новосибирске. Атас.инфо ранее рассказывал, сколько будет стоить проезд, и какие категории автомобилей получат право бесплатного проезда по мосту. Это пассажирский транспорт, служебные автомобили с проблесковыми маячками, почта.

Автомобили инвалидов в список для бесплатного проезда не включены. Но по условиям концессии строительства, добавить в список для бесплатного проезда иные категории автомобилей может Концедент, а это Правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

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На запрос Атас.инфо о возможности предоставления бесплатного проезда по четвертому мосту автомобилям инвалидов в министерстве транспорта ответили, что решение будет приниматься после завершения строительства. «В настоящее время Объект находится на инвестиционной стадии (стадия строительства). Вопрос о дополнении перечня по предоставлению права льготного проезда либо проезда без взимания Платы за проезд в отношении отдельных категорий транспортных средств, либо отдельных категорий Пользователей будет рассмотрен после завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию (на эксплуатационной стадии проекта)», — сказано в ответе, подписанном министром Анатолием Костылевским.

Но, может быть, стоит решить данный вопрос заранее? Строительство и так затягивается до конца 2024 года. Корреспондент Атас.инф обратился в «Новосибирскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов».

Автомобили инвалидов пока не включены в перечень транспортных средств для бесплатного проезда по четвертому мостуАвтомобили инвалидов пока не включены в перечень транспортных средств для бесплатного проезда по четвертому мосту
Автомобили инвалидов пока не включены в перечень транспортных средств для бесплатного проезда по четвертому мосту
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Председатель ОО «НОО ВОИ» Игорь Галл-Савальский высоко оценил инициативу Атас.инфо и принял решение обратиться к властям области, не откладывая.

«Завтра, на сессии Законодательного собрания я постараюсь переговорить с Костылевским. Если мы принципиально договоримся — напишу официальное письмо», — сказал Игорь Галл-Савальский в беседе с Атас.инфо.

Председатель новосибирского общества инвалидов уверен, что техническое решение вопроса не будет сложным. «Существует федеральный реестр автомобилей, используемых инвалидами. Он автоматизирован. Если человек является инвалидом с поражением опорно-двигательного аппарата, за ним может быть закреплен один автомобиль. Этот список есть, его придумывать не надо. Им пользуется ГИБДД. Для автомобилей из этого списка разрешена парковка на местах для инвалидов», — пояснил Игорь Галл-Савальский.

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