Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Председатель новосибирского общества инвалидов уверен, что техническое решение вопроса не будет сложным. «Существует федеральный реестр автомобилей, используемых инвалидами. Он автоматизирован. Если человек является инвалидом с поражением опорно-двигательного аппарата, за ним может быть закреплен один автомобиль. Этот список есть, его придумывать не надо. Им пользуется ГИБДД. Для автомобилей из этого списка разрешена парковка на местах для инвалидов», — пояснил Игорь Галл-Савальский.