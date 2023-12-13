Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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По информации BFM-Новосибирск, градоначальник не рассматривает возможности работы в новой системе.
«Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами», — сказал Анатолий Локоть.
Напомним, 4 декабря городской совет окончательно утвердил новый порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска. За новую схему проведения конкурса на должность мэра проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Таким образом, были отменены прямые выборы мэра города.