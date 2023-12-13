Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска

Напомним, 4 декабря городской совет окончательно утвердил новый порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска. За новую схему проведения конкурса на должность мэра проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Таким образом, были отменены прямые выборы мэра города.