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Мэр не стал много рассуждать на эту тему

Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска

13 декабря 2023, 01:35
Фото: Анатолий Локоть/ВКонтакте
Мэр не стал много рассуждать на эту тему
О своём участии в предстоящих выборах главы Новосибирска высказался мэр Анатолий Локоть.

По информации BFM-Новосибирск, градоначальник не рассматривает возможности работы в новой системе.

«Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, 4 декабря городской совет окончательно утвердил новый порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска. За новую схему проведения конкурса на должность мэра проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Таким образом, были отменены прямые выборы мэра города.

Анатолий Локоть поднялся на 64 место в общероссийском рейтинге мэров
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#Политика#Общество#Новосибирск#Мэр#Выборы#Горсовет#Эмилия Губарева
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