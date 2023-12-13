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Published Сегодня, 08:35

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На Димитровском мосту возникла крупная авария

На Димитровском мосту в Новосибирске «Рено» спровоцировал массовое ДТП

13 декабря 2023, 08:35
Фото: ГУ МВД по НСО
На Димитровском мосту возникла крупная авария

В Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария

Днем на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. В результате происшествия столкнулись сразу несколько транспортных средств.

Авария произошла со стороны левого берега реки Оби. Транспорт двигался в сторону аквапарка.

«При движении в сторону левого берега напротив аквапарка столкнулись седан Renaul Logan, универсал Chevrolet Lacetti, минивэн Nissan NV200, ГАЗель и автобус ПАЗ», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Информацию уже подтвердили в полиции. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, аварию спровоцировал водитель Renaul Logan, желавший побыстрее доехать до Железнодорожного района. Выезжая на встречную полосу со стороны площади Энергетиков, сибиряк столкнулся с Chevrolet Lacetti. Автомобиль невольно спровоцировал цепную реакцию.

«В результате аварии пострадал водитель Chevrolet Lacetti. Он доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД по устранению заторных ситуаций», — рассказала сотрудник пресс-службы областного МВД Аягоз Ашимова.
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Полиция#Соцсети#Александр Ляхов
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