На Димитровском мосту в Новосибирске «Рено» спровоцировал массовое ДТП

Информацию уже подтвердили в полиции. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, аварию спровоцировал водитель Renaul Logan, желавший побыстрее доехать до Железнодорожного района. Выезжая на встречную полосу со стороны площади Энергетиков, сибиряк столкнулся с Chevrolet Lacetti. Автомобиль невольно спровоцировал цепную реакцию.