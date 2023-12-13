На Димитровском мосту в Новосибирске «Рено» спровоцировал массовое ДТП

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Авария произошла со стороны левого берега реки Оби. Транспорт двигался в сторону аквапарка.
«При движении в сторону левого берега напротив аквапарка столкнулись седан Renaul Logan, универсал Chevrolet Lacetti, минивэн Nissan NV200, ГАЗель и автобус ПАЗ», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Информацию уже подтвердили в полиции. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, аварию спровоцировал водитель Renaul Logan, желавший побыстрее доехать до Железнодорожного района. Выезжая на встречную полосу со стороны площади Энергетиков, сибиряк столкнулся с Chevrolet Lacetti. Автомобиль невольно спровоцировал цепную реакцию.
«В результате аварии пострадал водитель Chevrolet Lacetti. Он доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД по устранению заторных ситуаций», — рассказала сотрудник пресс-службы областного МВД Аягоз Ашимова.