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Предприятия попали под санкции из-за работы на ВПК

Новосибирские «тяжелые» предприятия попали под санкции США

13 декабря 2023, 07:33
Фото: 1MI
Предприятия попали под санкции из-за работы на ВПК

Минфин США ввел санкции против трех предприятий в Новосибирске

Министерство финансов США внесло в санкционный список три предприятия в Новосибирской области. Это связано с их работой на военно-промышленный комплекс.

Как сообщается на сайте Минфина, в санкционном списке находятся об АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод». Первый является одним из лидеров по производству высокоточной оптики дневного света, приборов ночного видения и тепловизоров. Второе предприятие производит тяговые электродвигатели.

В список попало и зарегистрированное в Новосибирской области ООО «Сибавторесурс», занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта. Всего в списке находятся 150 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

В рамках санкций находящееся на территории США имущество, принадлежащее юридическим лицам и их руководству, будет арестовано. Информация о нем должна быть внесена в реестр Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Спецоперация#Санкции#ВПК#Александр Ляхов#Оборонное предприятие
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