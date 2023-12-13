Новосибирские «тяжелые» предприятия попали под санкции США

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как сообщается на сайте Минфина, в санкционном списке находятся об АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод». Первый является одним из лидеров по производству высокоточной оптики дневного света, приборов ночного видения и тепловизоров. Второе предприятие производит тяговые электродвигатели.
В список попало и зарегистрированное в Новосибирской области ООО «Сибавторесурс», занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта. Всего в списке находятся 150 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
В рамках санкций находящееся на территории США имущество, принадлежащее юридическим лицам и их руководству, будет арестовано. Информация о нем должна быть внесена в реестр Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).