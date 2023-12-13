Новый год в трусах и шубе — как новосибирцу отметить праздник в Сочи

Главная елка в новогоднюю ночь собирает около себя сотни, если не тысячи, жителей и гостей города. Ее традиционно устанавливают на улице Навагинской. Дерево в высоту составляет 23 метра. Основная особенность этого места — отсутствие снега. Пока в других городах елки стоят в окружении сугробов. Здесь же нет даже намека на осадки, к тому же температура может достигать плюсовых показаний.