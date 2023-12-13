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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Еще доступны туры в сочи на новогодние праздники

Новый год в трусах и шубе — как новосибирцу отметить праздник в Сочи

13 декабря 2023, 06:32
Фото: tripadvisor.ru
Еще доступны туры в сочи на новогодние праздники

Новосибирцы готовы отправиться в Сочи на Новый год 2023-2024

Еще не определились, где встретить новогоднюю ночь? Все больше новосибирцев выбирает на праздники Сочи. Жители Сибири признаются, что отмечать Новый год в тепле гораздо приятнее. В Сочи погода настолько не зимняя, что можно встретить отдыхающих, как в шубах, так и в трусах.

Дорога в Сочи

Авиабилеты Новосибирск — Сочи

Путешествие начинается с волнующего выбора. Авиабилеты из Новосибирска в Сочи обещают максимальный комфорт и минимум времени в пути. Прямые рейсы займут чуть более 6 часов. Правда, сейчас почти все билеты без пересадок раскупили. Стоимость единственного такого рейса авиакомпанией «Якутия» составляет 16 596 рублей с вылетом из Новосибирска заранее, 25–26 декабря. Уже с 26 декабря цена на перелеты резко повышаются и составляют от 25 000 до 50 000 рублей.

Стоимость билетов достигает почти 50 000 рублейСтоимость билетов достигает почти 50 000 рублей
Стоимость билетов достигает почти 50 000 рублейСтоимость билетов достигает почти 50 000 рублей
Стоимость билетов достигает почти 50 000 рублейСтоимость билетов достигает почти 50 000 рублей
Стоимость билетов достигает почти 50 000 рублей
Фото: Скриншоты Aviasales

Полет с пересадкой в Москве займет от 9 часов до одних суток. Стоимость билетов варьируется от 10 000 до 30 000 рублей, в зависимости от дня и класса обслуживания.

Перелет с пересадкой обойдется дешевлеПерелет с пересадкой обойдется дешевле
Перелет с пересадкой обойдется дешевлеПерелет с пересадкой обойдется дешевле
Перелет с пересадкой обойдется дешевлеПерелет с пересадкой обойдется дешевле
Перелет с пересадкой обойдется дешевле
Фото: Скриншоты Aviasales

Билеты в Сочи на поезд

Для любителей железнодорожных путешествий в Сочи ходят поезда. Дорога в пути займёт 3,5 дня. Однако вариантов для поездки не так много. Выезжая 28 декабря, пассажиры не успеют к новогодней ночи. Состав прибудет в город только в 04:52 1 января. Хотя провести новогоднюю ночь под стук колес тоже неплохой вариант (о нем мы расскажем ниже).

27 декабря поезда не ходят, а на 26 декабря на момент публикации остались 39 билетов. Поезд прибывает в пятом часу утра 30 декабря. Поездка в плацкартном вагоне обойдется в 9 249 рублей и более. Купе недоступны для покупки.

Средняя стоимость билета составляет 9 000 рублейСредняя стоимость билета составляет 9 000 рублей
Средняя стоимость билета составляет 9 000 рублейСредняя стоимость билета составляет 9 000 рублей
Средняя стоимость билета составляет 9 000 рублей
Фото: скриншот РЖД

В другие дни можно найти билеты в вагоны другого класса. Средняя стоимость варьируется от 8 000 до 12 000 рублей.

 

Личный транспорт

Если вы предпочитаете вести свою авторскую программу, дорога из Новосибирска в Сочи на автомобиле — это история о 4 200 километрах в пути. Прямая дорога без остановок займет более 61 часа. С учетом остановок по ночам, на путешествие следует закладывать около пяти дней, с учетом ежедневной 13-часовой дороги. Так что выезжать из Новосибирска рекомендуем не позднее 26 декабря.

Дорога без остановок замет более 61 часДорога без остановок замет более 61 час
Дорога без остановок замет более 61 час
Фото: Скриншот 2GIS

При планировании путешествия не забывайте учитывать траты на бензин, проживание в придорожных мотелях и еду. Траты могут составить от 15 000 до 40 000 рублей — зависит от ваших аппетитов. Пусть дорога до Сочи на личном авто кажется долгой и дорогой, многих она привлекает своей экзотичностью.

Цены в Сочи на жилье

Гостиницы Сочи эконом-класса

Отдых в Сочи можно провести уютно даже в гостиницах эконом-класса. Суточное проживание в номерах без завтраков и дополнительной программы составляет от 1 000 до 5 000 рублей на двоих. Для сравнения цен мы взяли ночь с 31 декабря на 1 января.

Стоимость номеров начинается от 1 000 рублейСтоимость номеров начинается от 1 000 рублей
Стоимость номеров начинается от 1 000 рублейСтоимость номеров начинается от 1 000 рублей
Стоимость номеров начинается от 1 000 рублей
Фото: Скриншот Яндекс.Путешествия

За эту цену можно получить всё необходимое для ночлега — койко-место, холодильник и даже телевизор. Какая разница, что находится в номере, если большая часть времени будет проведена в городе на праздниках? Кроме того, многие эконом-варианты располагаются на первой береговой линии.

Отели Сочи «Все включено»

Для тех, кто мечтает об отдыхе без лишних забот, можно подобрать отели «Все включено». Стоимость номеров в них начинается от 7 000 рублей в сутки. Самые дорогие номера класса Люкс обойдутся в 130 000 и более рублей.

Комфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублейКомфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублей
Комфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублейКомфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублей
Комфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублейКомфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублей
Комфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублейКомфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублей
Комфортабельные номера стоят свыше 5 000 рублей
Фото: Яндекс.Путешествия

Чем выше цена, тем больше услуг получает гость. Самые дорогие предложения больше похожи на квартиры со своей кухней, террасой и несколькими спальнями.

Санатории Сочи

Отдавая предпочтение отдыху в Сочи, туристы также уделяют внимание оздоровительным программам. В городе для этого действует множество санаториев, предлагающих различные программы лечения. В них рекомендуют задерживаться на 10 и более дней.
Популярностью пользуются такие санатории как «Знанине», «Бургас», «Дагомыс», «Сочи» и «Металлург». Все они находятся в прибрежной зоне с большим количеством растительности и зонами отдыха на свежем воздухе.

Стоимость проживания с программами комплексного лечения может составлять от 10 000 до 40 000 рублей в сутки. Правда, мест в бюджетных санаториях на новогодние праздники почти не осталось. Чтобы попасть в дорогие комплексы придется отстегнуть немаленькую сумму.

Мест на новогодние праздники в санаториях почти не осталосьМест на новогодние праздники в санаториях почти не осталось
Мест на новогодние праздники в санаториях почти не осталосьМест на новогодние праздники в санаториях почти не осталось
Мест на новогодние праздники в санаториях почти не осталосьМест на новогодние праздники в санаториях почти не осталось
Мест на новогодние праздники в санаториях почти не осталось
Фото: Скриншоты с официальных сайтов

Аренда квартиры в Сочи

Аренда квартиры в Сочи — будет отличным вариантом, если вы предпочитаете уединение от общество. От 1 500 до 20 000 рублей в сутки, можно найти вполне подходящие варианты для празднование Нового года. Многие варианты даже находятся в центре города.

На рынке есть много предложений по аренде квартирНа рынке есть много предложений по аренде квартир
На рынке есть много предложений по аренде квартирНа рынке есть много предложений по аренде квартир
На рынке есть много предложений по аренде квартирНа рынке есть много предложений по аренде квартир
На рынке есть много предложений по аренде квартир
Фото: Скриншоты sutochno.ru

Также для туристов есть много предложений по аренде коттеджей и дач. Многие варианты включают в себя бани и сауны, бассейны и джакузи. Такие варианты отлично подойдут для компании друзей. В среднем цены на такие предложения варьируются от 5 000 до 30 000 рублей.

Съем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублейСъем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублей
Съем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублейСъем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублей
Съем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублейСъем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублей
Съем коттеджа обойдется в 5 000 — 30 000 рублей
Фото: Скриншоты sutochno.ru

Новогодняя ночь в Сочи — где встретить

Главная городская елка

Главная елка в новогоднюю ночь собирает около себя сотни, если не тысячи, жителей и гостей города. Ее традиционно устанавливают на улице Навагинской. Дерево в высоту составляет 23 метра. Основная особенность этого места — отсутствие снега. Пока в других городах елки стоят в окружении сугробов. Здесь же нет даже намека на осадки, к тому же температура может достигать плюсовых показаний.

Елка находится на улице НавагинскойЕлка находится на улице Навагинской
Елка находится на улице Навагинской
Фото: youtube.com/watch? v=QVWTmDswBrs

Неподалеку от главной елки, на площади Флага подготовят традиционную новогоднюю ярмарку, на которой можно окунуться в праздничную атмосферу, приобрести сочинские сувениры и выпить горячий глинтвейн.

Поезд до Розы Хутор

Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января можно отметить необычно — под стук колес в поезде для туристов от Сочи до Розы Хутор и обратно. Популярный маршрут стартует с центрального вокзала в 19:00, на станцию Роза Хутор он прибудет к 03:00.

Первый день 2024 года можно встретить в праздничном купеПервый день 2024 года можно встретить в праздничном купе
Первый день 2024 года можно встретить в праздничном купе
Фото: Московский транспорт

По пути пассажиры сделают остановки в Адлере и Хосте. В пути гости города будут находиться в антуражных вагонах, оформленных в стилистике 70-80-х годов. Также пассажиры встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

 

Сочинские горы

Сочи — город не только моря, но еще и гор. Не даром именно здесь в 2014 году проходила зимняя олимпиада. От побережья до сочинских холмов дорога на автомобиле займет всего несколько часов. Здесь вы окажетесь в настоящей новогодней сказке, да еще и со снегом.

Сочи славится отдыхом на Красной полянеСочи славится отдыхом на Красной поляне
Сочи славится отдыхом на Красной полянеСочи славится отдыхом на Красной поляне
Сочи славится отдыхом на Красной полянеСочи славится отдыхом на Красной поляне
Сочи славится отдыхом на Красной поляне
Фото: visacomtour.ru

Для посетителей здесь развернут живописный комплекс, в котором можно найти новогодние лавки, горячие бассейны и комфортные зоны для отдыха в тепле. В полночь в горах прогремит салют, что будет особенно зрелищным в окружении гор.

Яркий Сочи-парк

Атмосфера Сочи-парка скорее похожа на Диснейленд. В канун Нового года здесь пройдёт праздничный марафон. За час до боя курантов на площадке выступит кавер-группа «Фрукты». Также пройдет парад волшебных барабанщиков во главе с Дедом Морозом, а за пять минут до наступления нового 2024 года начнется трансляция обращения президента.

Парк часто сравнивают с ДиснейлендомПарк часто сравнивают с Диснейлендом
Парк часто сравнивают с ДиснейлендомПарк часто сравнивают с Диснейлендом
Парк часто сравнивают с ДиснейлендомПарк часто сравнивают с Диснейлендом
Парк часто сравнивают с Диснейлендом
Фото: Сайт Сочи-парка

После полуночи гости могут наблюдать масштабный салют, после чего начнется шумная дискотека. Аттракционы в парке в этот день будут работать до 02:00. Так что весело будет не только взрослым, но и детям.

 

Карта Сочи — куда сходить на праздниках

Помимо новогодних мест в Сочи остается большое количество мест, которые стоит посетить как в праздничные, так и в другие дни. Если вы отправляетесь в путешествие на несколько дней, то рекомендуем посетить главные достопримечательные места этого города.

Туристам, прибывших в Сочи впервые непременно стоит посмотреть на Олимпийскую деревню — объекты, которые готовили к проведению Олимпийских игр могут занять не один день для их полного осмотра.

Также гостям города следует взглянуть на символ Сочи — смотровую башню на горе Ахун. В высоту она достигает 30,5 метра. В новогодние вечера с вершины открывается завораживающий вид на огоньки города, волшебно украшенного новогодними огнями и гирляндами.

Чтобы перечислить все достопримечательности южного города, необходимо подготовить не одну статью. Самые важные точки мы отметили на карте ниже.

Если будете в сочи, не обходите стороной:

  • Олимпийская деревня
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Смотровая башня на горе Ахун
  • Морской вокзал
  • Сочинский дендрарий
  • Агурские водопады
  • Воронцовская пещера
  • Дача Якобсона

Закладывайте на отдых в Сочи не менее недели. Впечатления окупят потраченные деньги.

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