Новый год в трусах и шубе — как новосибирцу отметить праздник в Сочи

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:59
Путешествие начинается с волнующего выбора. Авиабилеты из Новосибирска в Сочи обещают максимальный комфорт и минимум времени в пути. Прямые рейсы займут чуть более 6 часов. Правда, сейчас почти все билеты без пересадок раскупили. Стоимость единственного такого рейса авиакомпанией «Якутия» составляет 16 596 рублей с вылетом из Новосибирска заранее, 25–26 декабря. Уже с 26 декабря цена на перелеты резко повышаются и составляют от 25 000 до 50 000 рублей.
Полет с пересадкой в Москве займет от 9 часов до одних суток. Стоимость билетов варьируется от 10 000 до 30 000 рублей, в зависимости от дня и класса обслуживания.
Для любителей железнодорожных путешествий в Сочи ходят поезда. Дорога в пути займёт 3,5 дня. Однако вариантов для поездки не так много. Выезжая 28 декабря, пассажиры не успеют к новогодней ночи. Состав прибудет в город только в 04:52 1 января. Хотя провести новогоднюю ночь под стук колес тоже неплохой вариант (о нем мы расскажем ниже).
27 декабря поезда не ходят, а на 26 декабря на момент публикации остались 39 билетов. Поезд прибывает в пятом часу утра 30 декабря. Поездка в плацкартном вагоне обойдется в 9 249 рублей и более. Купе недоступны для покупки.
В другие дни можно найти билеты в вагоны другого класса. Средняя стоимость варьируется от 8 000 до 12 000 рублей.
Если вы предпочитаете вести свою авторскую программу, дорога из Новосибирска в Сочи на автомобиле — это история о 4 200 километрах в пути. Прямая дорога без остановок займет более 61 часа. С учетом остановок по ночам, на путешествие следует закладывать около пяти дней, с учетом ежедневной 13-часовой дороги. Так что выезжать из Новосибирска рекомендуем не позднее 26 декабря.
При планировании путешествия не забывайте учитывать траты на бензин, проживание в придорожных мотелях и еду. Траты могут составить от 15 000 до 40 000 рублей — зависит от ваших аппетитов. Пусть дорога до Сочи на личном авто кажется долгой и дорогой, многих она привлекает своей экзотичностью.
Отдых в Сочи можно провести уютно даже в гостиницах эконом-класса. Суточное проживание в номерах без завтраков и дополнительной программы составляет от 1 000 до 5 000 рублей на двоих. Для сравнения цен мы взяли ночь с 31 декабря на 1 января.
За эту цену можно получить всё необходимое для ночлега — койко-место, холодильник и даже телевизор. Какая разница, что находится в номере, если большая часть времени будет проведена в городе на праздниках? Кроме того, многие эконом-варианты располагаются на первой береговой линии.
Для тех, кто мечтает об отдыхе без лишних забот, можно подобрать отели «Все включено». Стоимость номеров в них начинается от 7 000 рублей в сутки. Самые дорогие номера класса Люкс обойдутся в 130 000 и более рублей.
Чем выше цена, тем больше услуг получает гость. Самые дорогие предложения больше похожи на квартиры со своей кухней, террасой и несколькими спальнями.
Отдавая предпочтение отдыху в Сочи, туристы также уделяют внимание оздоровительным программам. В городе для этого действует множество санаториев, предлагающих различные программы лечения. В них рекомендуют задерживаться на 10 и более дней.
Популярностью пользуются такие санатории как «Знанине», «Бургас», «Дагомыс», «Сочи» и «Металлург». Все они находятся в прибрежной зоне с большим количеством растительности и зонами отдыха на свежем воздухе.
Стоимость проживания с программами комплексного лечения может составлять от 10 000 до 40 000 рублей в сутки. Правда, мест в бюджетных санаториях на новогодние праздники почти не осталось. Чтобы попасть в дорогие комплексы придется отстегнуть немаленькую сумму.
Аренда квартиры в Сочи — будет отличным вариантом, если вы предпочитаете уединение от общество. От 1 500 до 20 000 рублей в сутки, можно найти вполне подходящие варианты для празднование Нового года. Многие варианты даже находятся в центре города.
Также для туристов есть много предложений по аренде коттеджей и дач. Многие варианты включают в себя бани и сауны, бассейны и джакузи. Такие варианты отлично подойдут для компании друзей. В среднем цены на такие предложения варьируются от 5 000 до 30 000 рублей.
Главная елка в новогоднюю ночь собирает около себя сотни, если не тысячи, жителей и гостей города. Ее традиционно устанавливают на улице Навагинской. Дерево в высоту составляет 23 метра. Основная особенность этого места — отсутствие снега. Пока в других городах елки стоят в окружении сугробов. Здесь же нет даже намека на осадки, к тому же температура может достигать плюсовых показаний.
Неподалеку от главной елки, на площади Флага подготовят традиционную новогоднюю ярмарку, на которой можно окунуться в праздничную атмосферу, приобрести сочинские сувениры и выпить горячий глинтвейн.
Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января можно отметить необычно — под стук колес в поезде для туристов от Сочи до Розы Хутор и обратно. Популярный маршрут стартует с центрального вокзала в 19:00, на станцию Роза Хутор он прибудет к 03:00.
По пути пассажиры сделают остановки в Адлере и Хосте. В пути гости города будут находиться в антуражных вагонах, оформленных в стилистике 70-80-х годов. Также пассажиры встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Сочи — город не только моря, но еще и гор. Не даром именно здесь в 2014 году проходила зимняя олимпиада. От побережья до сочинских холмов дорога на автомобиле займет всего несколько часов. Здесь вы окажетесь в настоящей новогодней сказке, да еще и со снегом.
Для посетителей здесь развернут живописный комплекс, в котором можно найти новогодние лавки, горячие бассейны и комфортные зоны для отдыха в тепле. В полночь в горах прогремит салют, что будет особенно зрелищным в окружении гор.
Атмосфера Сочи-парка скорее похожа на Диснейленд. В канун Нового года здесь пройдёт праздничный марафон. За час до боя курантов на площадке выступит кавер-группа «Фрукты». Также пройдет парад волшебных барабанщиков во главе с Дедом Морозом, а за пять минут до наступления нового 2024 года начнется трансляция обращения президента.
После полуночи гости могут наблюдать масштабный салют, после чего начнется шумная дискотека. Аттракционы в парке в этот день будут работать до 02:00. Так что весело будет не только взрослым, но и детям.
Помимо новогодних мест в Сочи остается большое количество мест, которые стоит посетить как в праздничные, так и в другие дни. Если вы отправляетесь в путешествие на несколько дней, то рекомендуем посетить главные достопримечательные места этого города.
Туристам, прибывших в Сочи впервые непременно стоит посмотреть на Олимпийскую деревню — объекты, которые готовили к проведению Олимпийских игр могут занять не один день для их полного осмотра.
Также гостям города следует взглянуть на символ Сочи — смотровую башню на горе Ахун. В высоту она достигает 30,5 метра. В новогодние вечера с вершины открывается завораживающий вид на огоньки города, волшебно украшенного новогодними огнями и гирляндами.
Чтобы перечислить все достопримечательности южного города, необходимо подготовить не одну статью. Самые важные точки мы отметили на карте ниже.
Закладывайте на отдых в Сочи не менее недели. Впечатления окупят потраченные деньги.