Почти 20 новых школ построили на Сахалине и Курилах за 5 лет

За 5 лет на Сахалине и Курилах построили 19 новых школ и 9 детских садов. Капитально отремонтировали и модернизировали 27 образовательных учреждений. Ежегодно в летних лагерях отдыхают более 30 тысяч ребят из всех районов Сахалинской области. На базе школ создано почти 4 тысячи мест для получения дополнительного образования. Открыты 82 «Точки роста», 6 кванториумов, 2 центра IT, модернизированы компьютерные классы в 155 школах. С 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях Сахалинской области ввели курс по начальной военной подготовке. В 104 школах ребята учатся программированию и управлению БПЛА. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» запускают островной аналог центра «Сириус» — там талантливые дети смогут реализовать свой потенциал в учебе, науке или спорте, а также готовиться к поступлению в вуз. С этой же целью запущен проект «500 школьников», в котором участвуют более 900 детей.