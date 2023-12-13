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Как будет ездить маршрутка

Проблему с транспортом в Тихом поселке мэрия решила за день до выступления Путина

13 декабря 2023, 04:37
Как будет ездить маршрутка

Маршрутка №45 меняет схему из-за проблем жителей Тихого поселка в Новосибирске

После того, как жители Тихого поселка обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на отсутствие общественного транспорта в их районе, мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил взять эту проблему на себя. Он поручил своим подчиненным разрешить этот вопрос в течение двух дней.

Местные жители Тихого поселка, расположенного в Заельцовском районе, недавно записали видеообращение к президенту, в котором пожаловались на отсутствие общественного транспорта в их районе. Они уточнили, что ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона, а чтобы добраться до нее, детям приходится идти через мороз и пересекать железнодорожные пути и гаражи. Ранее жители уже обращались в мэрию и департамент транспорта, но их просьбы были проигнорированы. Теперь они надеются на помощь только от президента.

Мэр Анатолий Локоть быстро отреагировал на это видео и принял решение заняться этой проблемой. И департамент транспорта действительно решил все в кратчайшие сроки.

«Поручение выполнено. С 14 декабря меняем схему движения маршрутного такси №45, чтобы повысить транспортную доступность микрорайона, расположенного недалеко от завода „Экран“. С завтрашнего дня 45-я маршрутка будет следовать по улицам Магаданская, Бардина и Богдана Хмельницкого через остановки „Тихий посёлок“, „Новая“, „Александра Невского“, „Стадион ‚Сибирь‘“ и „Универмаг ‚Калининский‘“», — написал мэр Анатолий Локоть.

Отметим, что 14 декабря состоится пресс-конференция Владимира Путина в формате «Итоги года». Однако обращение новосибирцев услышали и исполнили за день до прямой линии.

Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку
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#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Остановка#Владимир Путин#Заельцовский район
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