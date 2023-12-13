Проблему с транспортом в Тихом поселке мэрия решила за день до выступления Путина

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Местные жители Тихого поселка, расположенного в Заельцовском районе, недавно записали видеообращение к президенту, в котором пожаловались на отсутствие общественного транспорта в их районе. Они уточнили, что ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона, а чтобы добраться до нее, детям приходится идти через мороз и пересекать железнодорожные пути и гаражи. Ранее жители уже обращались в мэрию и департамент транспорта, но их просьбы были проигнорированы. Теперь они надеются на помощь только от президента.
Мэр Анатолий Локоть быстро отреагировал на это видео и принял решение заняться этой проблемой. И департамент транспорта действительно решил все в кратчайшие сроки.
«Поручение выполнено. С 14 декабря меняем схему движения маршрутного такси №45, чтобы повысить транспортную доступность микрорайона, расположенного недалеко от завода „Экран“. С завтрашнего дня 45-я маршрутка будет следовать по улицам Магаданская, Бардина и Богдана Хмельницкого через остановки „Тихий посёлок“, „Новая“, „Александра Невского“, „Стадион ‚Сибирь‘“ и „Универмаг ‚Калининский‘“», — написал мэр Анатолий Локоть.
Отметим, что 14 декабря состоится пресс-конференция Владимира Путина в формате «Итоги года». Однако обращение новосибирцев услышали и исполнили за день до прямой линии.