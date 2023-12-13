Проблему с транспортом в Тихом поселке мэрия решила за день до выступления Путина

Местные жители Тихого поселка, расположенного в Заельцовском районе, недавно записали видеообращение к президенту, в котором пожаловались на отсутствие общественного транспорта в их районе. Они уточнили, что ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона, а чтобы добраться до нее, детям приходится идти через мороз и пересекать железнодорожные пути и гаражи. Ранее жители уже обращались в мэрию и департамент транспорта, но их просьбы были проигнорированы. Теперь они надеются на помощь только от президента.