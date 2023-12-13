Работу метро продлят в Новосибирске в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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В Новосибирске в новогоднюю ночь метро будет работать на три часа дольше, чтобы обеспечить безопасный возврат горожан домой после праздников в Театральном сквере.
Время работы Новосибирского метрополитена будет продлено до 3 часов ночи. Об этом сообщает Анна Терешкова, вице-мэр города, в своем телеграмм-канале.
Напомним, что возможно, с 1 января 2024 года стоимость проезда в метро Новосибирска составит уже 35 рублей, вместо 30.