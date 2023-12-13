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Метро будет работать дольше

Работу метро продлят в Новосибирске в новогоднюю ночь

13 декабря 2023, 02:40
Фото: atas.info
Метро будет работать дольше
Метрополитен в Новосибирске продлит свою работу на три часа в новогоднюю ночь.

В Новосибирске в новогоднюю ночь метро будет работать на три часа дольше, чтобы обеспечить безопасный возврат горожан домой после праздников в Театральном сквере.

Время работы Новосибирского метрополитена будет продлено до 3 часов ночи. Об этом сообщает Анна Терешкова, вице-мэр города, в своем телеграмм-канале.

Напомним, что возможно, с 1 января 2024 года стоимость проезда в метро Новосибирска составит уже 35 рублей, вместо 30.

График работы метро в новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Эмилия Губарева#Новогодняя ночь
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