Сибирь — в лидерах по числу агротехнологических стартапов на территории России

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
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Updated Сегодня, 11:26
Сельскохозяйственные инновации в России развиваются быстрыми темпами благодаря множеству факторов: их инвестиционная привлекательность, взаимодействие с ключевыми институтами развития, меры разноформатной господдержки, большой научный потенциал, популярность агропрофессий и наличие квалифицированных кадров, производственные мощности и регуляторная среда процесса регистрации новых решений. Помимо всего, большую роль в определении степени инновационности играет непосредственно численность профильных стартапов, успешно функционирующих в пределах того или иного региона.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность свыше 400 агротехнологических стартапов: из них чуть более 200 структур прошли тщательную экспертизу Россельхозбанка, имеют решение от MVP (Minimal Viable Product или «Минимально жизнеспособный продукт») и до самых поздних стадий, а также размещены на «Витрине стартапов» (самая полная и структурированная база агротех-компаний на отечественном пространстве) в рамках цифровой экосистемы «РСХБ в цифре».
Более половины из них (55%) зарегистрированы в Москве и Московской области. Такая концентрация технологических проектов в одной географической местности обусловлена подходящими климатическими условиями для работы в сельском хозяйстве, высоким уровнем образования научных и производственных кадров, а также обширной регуляторной поддержкой, способствующей развитию сегмента.
На втором месте располагается территория Урала и Сибири (Томская, Новосибирская и Свердловская области, а также Пермский край). Всего в этом кластере зарегистрировано 9% стартапов из сферы агротеха. В частности, в Томской области находится множество особых экономических зон, а в других областях ведут активную деятельность производственные и исследовательские центры (например, Новосибирский Академгородок).
«Рост числа стартапов на определенной территории обеспечивается за счет целого комплекса факторов, среди которых особое место занимают производственный и научный потенциал, благоприятные погодные и регуляторные условия. К сожалению, большие пространства и суровый климат России накладывают свой отпечаток на распределение инноваций в регионах. Таким образом, вопрос быстрой адаптации — один из ключевых на повестке развития агротеха в нашей стране. Со своей стороны, Россельхозбанк обеспечивает равные возможности для получения многоформатной поддержки стартапам из различных регионов России», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова
Ознакомиться подробнее с аналитическим отчетом о территориальном распределении агротехнологических стартапов в разных регионах России можно в проекте «АгроБит» на платформе «РСХБ в Цифре».
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех Стартапы. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.