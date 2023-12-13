Сибирь — в лидерах по числу агротехнологических стартапов на территории России

На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность свыше 400 агротехнологических стартапов: из них чуть более 200 структур прошли тщательную экспертизу Россельхозбанка, имеют решение от MVP (Minimal Viable Product или «Минимально жизнеспособный продукт») и до самых поздних стадий, а также размещены на «Витрине стартапов» (самая полная и структурированная база агротех-компаний на отечественном пространстве) в рамках цифровой экосистемы «РСХБ в цифре».