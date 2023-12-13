Скончался автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Андрей Баконин окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета, где учился с главным редактором издания 47news Евгением Вышенковым. После 1984 года был направлен военным переводчиком в Южный Йемен, позже служил в Ливии. Уволившись из армии в 1991 году в звании капитана, начал карьеру криминального журналиста в газете «Смена». В качестве псевдонима была взята девичья фамилия матери.