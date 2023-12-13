Скончался автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
О кончине сообщил интернет-портал «Фонтанка.Ру».
«На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов. Последний год он тяжело и неизлечимо болел», — указано в некрологе.
Андрей Баконин окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета, где учился с главным редактором издания 47news Евгением Вышенковым. После 1984 года был направлен военным переводчиком в Южный Йемен, позже служил в Ливии. Уволившись из армии в 1991 году в звании капитана, начал карьеру криминального журналиста в газете «Смена». В качестве псевдонима была взята девичья фамилия матери.
Кроме «Смены», Андрей Константинов успел поработать корреспондентом «Комсомольской правды» и директором службы журналистских расследований издательского дома «Шанс». С 1998 года был главным редактором инвестигейторского издания «АЖУР», позже преобразованного в издательскую группу, куда вошли газеты «Ваш тайный советник», «МК-Питер», журнал «Город-812», а также интернет-портал «Фонтанка.Ру».
Кроме сугубо журналистской деятельности, Константинов читал лекции на журфаке СПбГУ, являлся автором идеи и основателем конкурса «Золотое перо». С 2004 по 2011 год был председателем Санкт-Петербургского Союза журналистов. Также работал советником губернатора Георгия Полтавченко по вопросам культуры и СМИ.
Однако наибольшую известность Андрею Константинову принесли серии книг, основанные на профессиональном опыте. По объединенным сквозным персонажем — журналистом-инвестигейтором Андреем Обнорским (Серегиным) — «Адвокат», «Бандитский Петербург», «Агентство „Золотая Пуля“ — были сняты одноименные сериалы.
О дате прощания с Андреем Константиновым пока не сообщается.