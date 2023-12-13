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Общественный транспорт в Новосибирске оптимизируют

Стало известно, сколько автобусов Новосибирске — мэрия назвала цифры

13 декабря 2023, 07:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Общественный транспорт в Новосибирске оптимизируют

В мэрии Новосибирска назвали количество общественного транспорта в городе

В администрации Новосибирска назвали количество официально действующих в городе маршрутов общественного транспорта. В уже сформированную сеть планируется внести изменения.

По данным городских властей, в Новосибирске действует 127 маршрутов. На большей части из них задействованы автобусы.

«На сегодня действующая муниципальная маршрутная сеть включает в себя 127 маршрутов, в том числе 86 по регулируемому тарифу (14 троллейбусных, 10 трамвайных, 62 автобусных), 41 по нерегулируемому тарифу», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.
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При этом в мэрии уже запланировали оптимизацию маршрутной сети с поэтапным замещение маршрутов с транспортом малой вместимости, работающего по нерегулируемому тарифу, на транспорт большей вместимости с регулируемым тарифом. Все изменения будут происходить поэтапно до 2028 года. Благодаря этому количество транспорта увеличится с 1116 до 1437 единиц.

Напомним, что в мэрии уже запланировано отменить сразу 57 маршрутов общественного транспорта.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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