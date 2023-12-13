Стало известно, сколько автобусов Новосибирске — мэрия назвала цифры

При этом в мэрии уже запланировали оптимизацию маршрутной сети с поэтапным замещение маршрутов с транспортом малой вместимости, работающего по нерегулируемому тарифу, на транспорт большей вместимости с регулируемым тарифом. Все изменения будут происходить поэтапно до 2028 года. Благодаря этому количество транспорта увеличится с 1116 до 1437 единиц.