Стало известно, сколько автобусов Новосибирске — мэрия назвала цифры

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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По данным городских властей, в Новосибирске действует 127 маршрутов. На большей части из них задействованы автобусы.
«На сегодня действующая муниципальная маршрутная сеть включает в себя 127 маршрутов, в том числе 86 по регулируемому тарифу (14 троллейбусных, 10 трамвайных, 62 автобусных), 41 по нерегулируемому тарифу», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.
При этом в мэрии уже запланировали оптимизацию маршрутной сети с поэтапным замещение маршрутов с транспортом малой вместимости, работающего по нерегулируемому тарифу, на транспорт большей вместимости с регулируемым тарифом. Все изменения будут происходить поэтапно до 2028 года. Благодаря этому количество транспорта увеличится с 1116 до 1437 единиц.
Напомним, что в мэрии уже запланировано отменить сразу 57 маршрутов общественного транспорта.