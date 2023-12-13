Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Без тепла в новосибирском Академгородке остались общежития №9, №10, №1А, №1Б и корпус для учащихся СУНЦ НГУ. Об этом Atas.Info рассказали студенты, которые в 30-градусные морозы были вынуждены оставаться в промерзших зданиях.
«В общежитиях всегда зимой не сильно тепло, особенно в морозы — батареи почти не греют, окна вымерзают, несмотря на то, что относительно новые. Сейчас тепла почти нет. Нам запретили пользоваться душем, так как из-за этого может исчезнуть вода в батареях, они могут начать остывать еще быстрее», — поделилась студентка Ксения.
Информацию об этом подтвердили в пресс-центре НГУ. Отопление исчезло не во всем студгородке. Отопление осталось в главном, лабораторном и учебном корпусах, а также в большей части общежитий.
«Коммунальные службы немедленно приступили к ликвидации аварии. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, ремонтные работы планируется завершить до 18:00», — рассказали ранее в пресс-службе.
Однако на момент публикации, по словам студентов, в комнатах все еще остается холодно. В университете пообещали предоставить ночлег учащимся из замерзающих корпусов.
«Идите в учебные корпуса университета. Охрана предупреждена. Вы можете оставаться там столько, сколько нужно. Как только отопление восстановят, мы вам сообщим.
Пирогова, 2 будет открыто до утра. В здание на Пирогова, 1 идите во второй блок», — предупредила в своей группе одна из преподавателей.
В связи с инцидентом одна из студенческих столовых продлила график работы до 21:00.
Студенты также отмечают, что из-за холода многие начали пользоваться обогревателями, в связи с чем в общежитиях начались перебои с электричеством.