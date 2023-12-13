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Updated Сегодня, 16:06

Студенты нескольких общежитий остались без тепла в 30-градусные морозы

Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях

13 декабря 2023, 16:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Студенты нескольких общежитий остались без тепла в 30-градусные морозы

В общежитиях НГУ отключили отопление в морозы — студенты ночуют в университете

Днем 13 декабря несколько общежитий Новосибирского госуниверситета и Физико-математической школы остались без отопления из-за коммунальной аварии. Температура воздуха в комнатах студентов и школьников опускается все быстрее. Учащимся предложили пережить морозы в корпусах университета.

Без тепла в новосибирском Академгородке остались общежития №9, №10, №1А, №1Б и корпус для учащихся СУНЦ НГУ. Об этом Atas.Info рассказали студенты, которые в 30-градусные морозы были вынуждены оставаться в промерзших зданиях.

«В общежитиях всегда зимой не сильно тепло, особенно в морозы — батареи почти не греют, окна вымерзают, несмотря на то, что относительно новые. Сейчас тепла почти нет. Нам запретили пользоваться душем, так как из-за этого может исчезнуть вода в батареях, они могут начать остывать еще быстрее», — поделилась студентка Ксения.
Преподаватели просят студентов переждать холод в университетеПреподаватели просят студентов переждать холод в университете
Преподаватели просят студентов переждать холод в университете
Фото: Скриншот из сообщений

Информацию об этом подтвердили в пресс-центре НГУ. Отопление исчезло не во всем студгородке. Отопление осталось в главном, лабораторном и учебном корпусах, а также в большей части общежитий.

«Коммунальные службы немедленно приступили к ликвидации аварии. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, ремонтные работы планируется завершить до 18:00», — рассказали ранее в пресс-службе.

Однако на момент публикации, по словам студентов, в комнатах все еще остается холодно. В университете пообещали предоставить ночлег учащимся из замерзающих корпусов.

«Идите в учебные корпуса университета. Охрана предупреждена. Вы можете оставаться там столько, сколько нужно. Как только отопление восстановят, мы вам сообщим.
Пирогова, 2 будет открыто до утра. В здание на Пирогова, 1 идите во второй блок», — предупредила в своей группе одна из преподавателей.

В связи с инцидентом одна из студенческих столовых продлила график работы до 21:00.

Студенты также отмечают, что из-за холода многие начали пользоваться обогревателями, в связи с чем в общежитиях начались перебои с электричеством.

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