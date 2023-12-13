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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:09

Вода скопилась у магазина

Улицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз

13 декабря 2023, 03:07
Фото: atas.info
Вода скопилась у магазина
В Октябрьском районе Новосибирска затопило одну из главных улиц города — Большевистскую. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Как стало известно Atas.info, утром 13 декабря новосибирцы выходили из домов с паникой: их двор затопило водой. Речь идет об участке улицы Большевистская, у дома № 98.

Случилось все между магазином «Лента» и микрорайоном «Европейский берег». Со слов местных жителей, по улице бежала теплая вода.

«Хлещет какой-то невероятный поток. Вроде кипяток, либо просто теплая вода. Все в тумане. Пешком пройти к „Ленте“ невозможно, дойти до остановки на Большевичке — тоже», — негодуют наши читатели.

Судя по кадрам, вода вытекает из колодцев. Неизвестно, кипяток ли это, но машины едут по большим лужам. Но факт остается фактом, через мгновение вода застынет и на дорогах будет настоящий ад под названием «гололед».

Вода бежит по Большевистской
Видео: atas.info

Стоит отметить, что в Новосибирске уже вторую неделю держатся морозы до 40-градусов. Сегодняшний день не стал исключением: в регионе похолодало до -38.

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#Общество#Город#Происшествия#Видео#Новосибирск#Вода#Эмилия Губарева#Большевистская улица
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