Улицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Как стало известно Atas.info, утром 13 декабря новосибирцы выходили из домов с паникой: их двор затопило водой. Речь идет об участке улицы Большевистская, у дома № 98.
Случилось все между магазином «Лента» и микрорайоном «Европейский берег». Со слов местных жителей, по улице бежала теплая вода.
«Хлещет какой-то невероятный поток. Вроде кипяток, либо просто теплая вода. Все в тумане. Пешком пройти к „Ленте“ невозможно, дойти до остановки на Большевичке — тоже», — негодуют наши читатели.
Судя по кадрам, вода вытекает из колодцев. Неизвестно, кипяток ли это, но машины едут по большим лужам. Но факт остается фактом, через мгновение вода застынет и на дорогах будет настоящий ад под названием «гололед».
Стоит отметить, что в Новосибирске уже вторую неделю держатся морозы до 40-градусов. Сегодняшний день не стал исключением: в регионе похолодало до -38.