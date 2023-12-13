В Новосибирске троллейбус на полном ходу влетел в столб

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Сообщается, что транспортное средство буквально протаранило бетонное ограждение и врезалось в столб.
«На Бориса Богаткова троллейбус №7, заполненный пассажирами, въехал в столб. На месте работает скорая помощь, информации о пострадавших не поступало», — указано в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На месте аварии находятся пожарные. Информации о возможном возгорании пока не поступало.
Новосибирцы уже вовсю обсуждают произошедшее. «Судя по кадрам, влетел, а не въехал», — утверждает Вячеслав Мухорамов. «Тормозов вообще нет никаких», — соглашается с ним Иван Шаталов.
Atas.Info направил запросы в региональную полицию и управление МЧС для прояснения ситуации.