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Троллейбус врезался в столб

В Новосибирске троллейбус на полном ходу влетел в столб

13 декабря 2023, 11:15
Фото: ВК / АСТ-54
Троллейбус врезался в столб

В Новосибирске троллейбус попал в ДТП со столбом на Бориса Богаткова

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова произошло ДТП. Троллейбус с пассажирами умудрился врезаться в столб

Сообщается, что транспортное средство буквально протаранило бетонное ограждение и врезалось в столб.

«На Бориса Богаткова троллейбус №7, заполненный пассажирами, въехал в столб. На месте работает скорая помощь, информации о пострадавших не поступало», — указано в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На месте аварии находятся пожарные. Информации о возможном возгорании пока не поступало.

Новосибирцы уже вовсю обсуждают произошедшее. «Судя по кадрам, влетел, а не въехал», — утверждает Вячеслав Мухорамов. «Тормозов вообще нет никаких», — соглашается с ним Иван Шаталов.

Atas.Info направил запросы в региональную полицию и управление МЧС для прояснения ситуации.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Троллейбус#Авария#Соцсети#Александр Ляхов
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