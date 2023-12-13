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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Тела были обнаружены в коллекторе

В новосибирском коллекторе на Есенина нашли трупы

13 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
Тела были обнаружены в коллекторе

В Новосибирске в канализационном люке обнаружили два тела

В Новосибирске спасатели обнаружили два трупа. Они были найдены в Дзержинском районе.

Тела неизвестных были найдены в канализационном коллекторе на Есенина сегодня днем. Причины их смерти пока неизвестны.

«Наши подписчики сообщили, что сегодня, около 13:00, на Есенина спасатели вытащили из колодца два трупа», -указано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
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Информацию уже подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области.

«Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе города Новосибирска тела мужчины и женщины, личность которых в настоящий момент не установлена. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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