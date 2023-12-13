В новосибирском коллекторе на Есенина нашли трупы

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Тела неизвестных были найдены в канализационном коллекторе на Есенина сегодня днем. Причины их смерти пока неизвестны.
«Наши подписчики сообщили, что сегодня, около 13:00, на Есенина спасатели вытащили из колодца два трупа», -указано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Информацию уже подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе города Новосибирска тела мужчины и женщины, личность которых в настоящий момент не установлена. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.