Внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах вырос в 1,5 раза за 5 лет

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
О расширении транспортной доступности островов за последние пять лет губернатор Валерий Лимаренко рассказал в ходе встречи с депутатами Сахалинской областной Думы. Глава региона отметил: новые сервисы и точечные решение помогли практически полностью исключить проблему нехватки билетов на внутренних рейсах, сделав подавляющее большинство крупных населенных пунктов максимально востребованными.
«Вопрос транспортной доступности региона принципиально решен — прежде всего благодаря созданию на базе нашей „Авроры“ Единой дальневосточной авиакомпании. При этом президент России Владимир Путин поручил субсидировать тарифы на социальных маршрутах. Цены на билеты снизились: например, сегодня можно из Южно-Сахалинска слетать в Москву и обратно за 26 тысяч рублей. Мы добились увеличения частоты рейсов между Сахалином и столицей нашей страны. Летом количество рейсов выросло с 9 до 19 в неделю. В 2023 году введен сервис „Лист ожидания“ — он помогает приобрести билет каждому, кто обратился за помощью. Подчеркну, такой практики нет нигде в России», — подчеркнул глава региона.
В 2023 году в Южно-Сахалинске официально открыли новый аэровокзал, который стал самым современным на Дальнем Востоке. Сейчас идет строительство взлетно-посадочной полосы. Обустроены взлетно-посадочные площадки в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных, Леонидово и Северо-Курильске, реконструирован аэродром в Охе. Кроме того, жители Углегорского, Охинского и Ногликского районов получили возможность напрямую летать в Хабаровск.
«Губернатор Сахалинской области проводит большую работу с президентом России, федеральным правительством, депутатами разных уровней. Мы видим, что ситуация в транспортной сфере улучшается. Даже застарелые проблемы разрешимы. Все мы помним 2019 год, когда жители Сахалина не могли, к примеру, поехать в отпуск и вернуться домой вовремя из-за нехватки билетов в пиковый летний период. Особенные трудности были с Курильскими островами. К сегодняшнему дню ситуация улучшилась. Это связано с целым комплексом мер», — отметил депутат Сахалинской областной Думы Алексей Плотников.
На морской грузопассажирской линии Холмск — Ванино начал ходить новый паром «Александр Деев». В дальнейшем к нему присоединится аналогичное судно «Василий Ощепков». На линии Корсаков — Курилы теперь курсируют три грузопассажирских теплохода. Нагрузку судна «Игорь Фархутдинов» частично взяли на себя новые «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов».
Особое внимание уделяется железнодорожному транспорту — за 5 лет на Сахалине завершилась перешивка стальной магистрали на стандартную колею 1520 мм. Сегодня железную дорогу интегрируют в систему городского транспорта в Южно-Сахалинске. Стальная магистраль должна стать главным видом общественного транспорта в городе. Для этого построили 3 транспортно-пересадочных узла и 3 совмещенных остановочных пункта. В будущем появятся еще 12 станций.
Власти Сахалинской области планируют в 2024 году увеличить количество железнодорожного подвижного состава. Также на путях сделают специальные вставки, чтобы встречные поезда могли расходиться без остановок. Задача — сократить интервал движения в режиме внутригородского транспорта с 60 до 30 минут.
Сегодня на Сахалине и Курилах в пассажирских перевозках используется более 500 муниципальных автобусов. В этом году приобретено 275 новых машин — автобусный парк обновлен более чем наполовину. При этом свыше 300 автобусов работают на газомоторном топливе. Это важно для улучшения экологической ситуации. В Южно-Сахалинске строят удобный для водителей современный автобусный парк: его введут в эксплуатацию в 2024 году.
Еще одно важное направление работы — асфальтирование дорог. В 2019 году только треть проезжих участков на островах имела твердое покрытие. Чтобы ускорить асфальтирование главной трассы Южно-Сахалинск — Оха, ее передали в федеральную собственность. Теперь работы на объекте ведутся за счет средств правительства РФ. В 2022 году на трассе уложили 59 км асфальта, в 2023-м — 32 км. В следующем году на трассе появится еще почти 60 км асфальтобетона. Останется около 52 км, которые планируют уложить в 2025 году.
Другим стратегическим направлением является строительство дороги на западном побережье Сахалина. Там уложили 31 км твердого покрытия. В 2024 году островные власти намерены ввести еще 31 км. Останется 98 км. Реконструкцию трассы намерены завершить в 2027 году.
Началось строительство объездной дороги Южно-Сахалинска. Она позволит вывести грузовой транспорт из города. Первую очередь планируется сдать в 2024 году.