13-летний блогер из Новосибирска Милана Хаметова стала открытием года

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Юный блогер уже поблагодарила свою команду за помощь в развитии. Отдельной благодарности удостоились организаторы церемонии за вручение престижной награды и высокую оценку ее работы.
Отдельный пост в социальной сети Instagram* выложил продюсер Миланы Хаметовой Давид Манукян (DAVA).
«Многое остается за кадром. Огромный путь, состоящий из сложностей, падений, переживаний, бессонных ночей, бесконечных перелетов, репетиций, выступлений. Горжусь тем, что все сложности мы преодолеваем достойно», — написал Давид Манукян.
Известность к Милане Хаметовой пришла через сеть TikTok, где она выкладывала ролики с песнями и танцами. В 2020 году на девочку обратил внимание Давид Манукян, а уже весной 2021 года подросток записала песню «Умка». На YouTube клип набрал более 112 миллионов просмотров.
Одной из последних работ Миланы стал клип на песню «Краш» с 11 миллионами просмотров. Сибирячка уже выпустила дебютный альбом в жанре рэп и снялась в комедии «Не одна дома».
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