13-летний блогер из Новосибирска Милана Хаметова стала открытием года

Известность к Милане Хаметовой пришла через сеть TikTok, где она выкладывала ролики с песнями и танцами. В 2020 году на девочку обратил внимание Давид Манукян, а уже весной 2021 года подросток записала песню «Умка». На YouTube клип набрал более 112 миллионов просмотров.