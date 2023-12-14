20 тысяч новосибирцев пополнили Единую транспортную карту

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, транспортную карту стоит пополнить заранее. Это поможет не отвлекаться накануне новогодних праздников. На данный момент это сделали 20 тысяч жителей областной столицы.
Новосибирцы могут пополнить единую транспортную карту в кассах расчетно-сервисного центра «Тагма», управляющих компаниях, офисах МУП «Пассажиртрансснаб» и в любых терминалах самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» в вестибюлях метрополитена. Стоимость месячного безлимита составит 260 рублей.
Напомним, что в мэрии назвали количество общественного транспорта на городских улицах.