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Новосибирцам советуют пополнить карту до конца года

20 тысяч новосибирцев пополнили Единую транспортную карту

14 декабря 2023, 13:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцам советуют пополнить карту до конца года

В Новосибирске Единую транспортную карту пополнили 20 тысяч человек

В Новосибирске с 1 декабря начался прием денежных средств на Единую транспортную карту. Внести деньги возможно до конца 2023 года.

Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, транспортную карту стоит пополнить заранее. Это поможет не отвлекаться накануне новогодних праздников. На данный момент это сделали 20 тысяч жителей областной столицы.

Новосибирцы могут пополнить единую транспортную карту в кассах расчетно-сервисного центра «Тагма», управляющих компаниях, офисах МУП «Пассажиртрансснаб» и в любых терминалах самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» в вестибюлях метрополитена. Стоимость месячного безлимита составит 260 рублей.

Напомним, что в мэрии назвали количество общественного транспорта на городских улицах.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Карта#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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