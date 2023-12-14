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Вопрос задал искитимец Сергей Соболев

Владимир Путин ответил на вопрос бойца ЧВК из Новосибирской области

14 декабря 2023, 10:36
Фото: скриншот трансляции
Вопрос задал искитимец Сергей Соболев
В ходе Прямой линии с Владимиром Путиным второй уроженец Искитимского района задал вопрос президенту. Боец СВО как бывший участник частной военной компании поинтересовался, как он может получить статус ветерана боевых действий.

Искитимец Сергей Соболев в рамках Прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос президенту. 13 ноября 2022 года он на полгода заключил контракт с ЧВК. Вернувшись домой, он пытался получить статус ветерана боевых действий, однако во всех органах и ведомствах ему отказали.

«Большинство моих товарищей проходили службу в этой частной военной компании. Прошу обратить ваше внимание», — попросил Соболев.

Модератор отметил, что к ним поступает много вопросов подобного характера.

«Проблема есть. И, я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально и юридически ЧВК в России нет. Они не предусмотрены законом — в этом проблема. Второе — контракты в рамках ЧВК с государством не заключались. Это главная проблема. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. Это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить даже списочный личный состав этих подразделений. Но все люди, я знаю их не понаслышке — они отдали жизнь за Родину, имеют право на все льготы и на любую форму поддержки от государства», — ответил Путин.
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