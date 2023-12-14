Владимир Путин ответил на вопрос бойца ЧВК из Новосибирской области

Искитимец Сергей Соболев в рамках Прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос президенту. 13 ноября 2022 года он на полгода заключил контракт с ЧВК. Вернувшись домой, он пытался получить статус ветерана боевых действий, однако во всех органах и ведомствах ему отказали.