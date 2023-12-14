Он отметил, что большие уголовные сроки за экономические преступления в России выносятся с соблюдением закона. Но стоит подумать над внесением соответствующих изменений в законодательство, считает Владимир Путин. «Попрошу Государственную Думу это все оценить и соотвествующим образом отреагировать», — сказал Путин.