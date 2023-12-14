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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Большие уголовные сроки за экономические преступления в России выносятся с соблюдением закона

14 декабря 2023, 10:55

О больших сроках по уголовным делам

Корреспондент LIFE Александр Юнашев задал вопрос о больших сроках в рамках некоторых уголовных дел. Он упомянул историю с журналисткой Александрой Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Сторона обвинения запросила для нее 14 лет лишения свободы.

«Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться? Суров закон, но закон. Вот вы сейчас говорите такие вещи, откровенно говоря, я сам немного оторопел, когда об этом услышал. Это перебор, очевидно», — прокомментировал Путин.

Он отметил, что большие уголовные сроки за экономические преступления в России выносятся с соблюдением закона. Но стоит подумать над внесением соответствующих изменений в законодательство, считает Владимир Путин. «Попрошу Государственную Думу это все оценить и соотвествующим образом отреагировать», — сказал Путин.

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