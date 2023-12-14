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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Цены на яйца выросли почти в два раза

Что у вас с яйцами? Владимир Путин прокомментировал высокие цены на яйца

14 декабря 2023, 11:13
Фото: 1MI
Цены на яйца выросли почти в два раза

Владимир Путин пообещал решить вопрос с высокой стоимостью яиц

Владимир Путин ответил на вопрос о резком росте стоимости яиц. По его словам, он лично спрашивал у министра сельского хозяйства о проблеме.

Подняли вопрос о резком росте цен на яйца. Жительница Краснодара Ирина Акопова призвала президента «пожалеть пенсионеров». Она отметила, что люди не дополучают денег, а стоимость яиц становится колоссальной.

«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Я сам яичницу ем, могу с утра навернуть. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Также вовремя не открыли импорт в должном объеме», — прокомментировал Путин.

Он отметил, что сейчас все решения об импорте приняты или скоро будут приняты. Ситуация, по его словам будет улучшаться. Владимир Путин также принес извинения за работу правительства.

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