Что у вас с яйцами? Владимир Путин прокомментировал высокие цены на яйца

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Подняли вопрос о резком росте цен на яйца. Жительница Краснодара Ирина Акопова призвала президента «пожалеть пенсионеров». Она отметила, что люди не дополучают денег, а стоимость яиц становится колоссальной.
«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Я сам яичницу ем, могу с утра навернуть. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Также вовремя не открыли импорт в должном объеме», — прокомментировал Путин.
Он отметил, что сейчас все решения об импорте приняты или скоро будут приняты. Ситуация, по его словам будет улучшаться. Владимир Путин также принес извинения за работу правительства.