«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ

Речь идет о законе 184-ОЗ от 07.04.22, который внес существенны поправки в ранее принятый закон «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области». Документом были определены критерии, несоответствие хотя бы одному из которых может послужить поводом для постановления об изъятии дома у собственника. Одним из самых спорных является пункт об отсутствии централизованного водоотведения, рассказала корреспонденту Atas.Info представитель инициативной группы жителей Ирина Шлычкова. Около 70% домов в поселке — новые двух- и трехэтажные коттеджи, использующие автономные системы водоотведения.