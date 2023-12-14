«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ

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Несколько десятков жителей микрорайона Карьер Мочище на окраине Новосибирска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в котором просят вмешаться в скандальную ситуацию, связанную с принятием Законодательным собранием Новосибирской области поправок в закон о так называемом комплексном развитии территорий (КРТ).
«Считаем действия градостроителей и мэрии согласно областного закона о КРТ рейдерским захватом, ущемляющим наши конституционные права. Исходя из этих действия мы можем остаться без жилья», — говорится в обращении на имя главы государства.
В зону КРТ попали дома по улицам Кубовая, Лобачевского, Бессемера, Охотской, Лобачевского и Аносова.
Речь идет о законе 184-ОЗ от 07.04.22, который внес существенны поправки в ранее принятый закон «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области». Документом были определены критерии, несоответствие хотя бы одному из которых может послужить поводом для постановления об изъятии дома у собственника. Одним из самых спорных является пункт об отсутствии централизованного водоотведения, рассказала корреспонденту Atas.Info представитель инициативной группы жителей Ирина Шлычкова. Около 70% домов в поселке — новые двух- и трехэтажные коттеджи, использующие автономные системы водоотведения.
«В данный момент в планы КРТ попало порядка 40 домовладений. К хозяевам уже приходят и письменные и устные настойчивые предложения от представителей застройщика (группа компаний Поляков, прим. ред.) выкупить эту собственность. Но мы думаем, что аппетиты у бизнесменов не утихнут и под угрозой все дома поселка, а также любой частный дом в Новосибирске, который не соответствует придуманному законодателями критерию», — рассказывает Шлычкова.
Суммы, предлагаемые застройщиком, разнятся в зависимости от площади земельного участка, размеров и состояния дома, но во всех случаях они меньше рыночной стоимости, подчеркивает активистка.
Недавно созданная инициативная группа, которая представляет интересы тысяч жителей Карьера Мочище, изучает документы и советуется с юристами, каким образом эффективно можно отстоять права собственников в этой ситуации. Пока озвучить четкую стратегию действий общественники затрудняются, но одним из вариантов может быть отмена скандальной поправки.
«Поскольку в Заксобрании Новосибирской области многие депутаты являются представителями крупных застройщиков, у жителей возникло мнение, что данная поправка была сделана целенаправленно, а именно изымать за копейки, предлагаемые суммы компенсаций иначе не назовешь, у владельцев домов „вкусные“ территории под застройку прибыльной недвижимостью», — говорит Ирина Шлычкова, называя закон «дамокловым мечом, нависшим над всем частным сектором Новосибирска».
При этом, предполагают активисты, огромное количество жителей города вообще не в курсе угрозы их собственности.