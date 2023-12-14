Девять павильонов для отдыха водителей транспорта сделают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:38
Павильоны — модульные, с комнатами отдыха и санузлами. Они будут оснащены светодиодными лампами, кондиционерами, системой вентиляции, USB-разъемами для зарядки телефонов и бесплатным Wi-Fi на расстоянии до 10 метров.
Каждый павильон будет комплектоваться в зависимости от его местоположения и количества пассажиров в этом районе.
Такие остановочные точки разместят на нескольких улицах города, включая Бориса Богаткова, Жуковского, Гребенщикова, Тюленина, Немировича-Данченко, Троллейная, Танкистов и Станиславского. Торговые павильоны около и внутри этих остановок устанавливаться не будут.