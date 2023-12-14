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Published Сегодня, 01:35

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Updated Сегодня, 01:38

Водители тоже будут отдыхать

Девять павильонов для отдыха водителей транспорта сделают в Новосибирске

14 декабря 2023, 01:35
Фото: 1MI
Водители тоже будут отдыхать
Мэрия Новосибирска планирует установить девять современных остановочных павильонов для отдыха водителей и кондукторов общественного транспорта.

Павильоны — модульные, с комнатами отдыха и санузлами. Они будут оснащены светодиодными лампами, кондиционерами, системой вентиляции, USB-разъемами для зарядки телефонов и бесплатным Wi-Fi на расстоянии до 10 метров.

Каждый павильон будет комплектоваться в зависимости от его местоположения и количества пассажиров в этом районе.

Такие остановочные точки разместят на нескольких улицах города, включая Бориса Богаткова, Жуковского, Гребенщикова, Тюленина, Немировича-Данченко, Троллейная, Танкистов и Станиславского. Торговые павильоны около и внутри этих остановок устанавливаться не будут.

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#Транспорт#Новосибирск#Отдых#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Водители
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