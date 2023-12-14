❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 17: 00: Задача на 2023 год — укрепление суверенитета и безопасности России; МРОТ вырастет на 18% с 1 января; К концу года ожидается рост ВВП на 3,5%; Реальная зарплата населения вырастет на 8%, доходы — на 5%; Безработица за уходящий год в России достигла исторического минимума — 2,9%; Внешний госдолг России сократился с $46 до $32 млрд; Прогнозируемая инфляция в стране может составить 8%; Спецоперация на Украине закончится после достижения целей России; Второй волны мобилизации сейчас не ожидается, набраны почти полмиллиона добровольцев; Правительство РФ заинтересовано в решении вопроса обмеления Волги; Россия вынудили начать СВО, не было попытки испортить отношения с Европой — всё было наоборот; Федеральный бюджет предусматривает свыше 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов; То, что происходит в Секторе Газа — катастрофа, несравнимая с тем, что происходит на Украине

❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 17:00: Задача на 2023 год — укрепление суверенитета и безопасности России;

МРОТ вырастет на 18% с 1 января;

К концу года ожидается рост ВВП на 3,5%;

Реальная зарплата населения вырастет на 8%, доходы — на 5%;

Безработица за уходящий год в России достигла исторического минимума — 2,9%;

Внешний госдолг России сократился с $46 до $32 млрд;

Прогнозируемая инфляция в стране может составить 8%;

Спецоперация на Украине закончится после достижения целей России;

Второй волны мобилизации сейчас не ожидается, набраны почти полмиллиона добровольцев;

Правительство РФ заинтересовано в решении вопроса обмеления Волги;

Россия вынудили начать СВО, не было попытки испортить отношения с Европой — всё было наоборот;

Федеральный бюджет предусматривает свыше 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов;

То, что происходит в Секторе Газа — катастрофа, несравнимая с тем, что происходит на Украине.