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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 17: 00: Задача на 2023 год — укрепление суверенитета и безопасности России; МРОТ вырастет на 18% с 1 января; К концу года ожидается рост ВВП на 3,5%; Реальная зарплата населения вырастет на 8%, доходы — на 5%; Безработица за уходящий год в России достигла исторического минимума — 2,9%; Внешний госдолг России сократился с $46 до $32 млрд; Прогнозируемая инфляция в стране может составить 8%; Спецоперация на Украине закончится после достижения целей России; Второй волны мобилизации сейчас не ожидается, набраны почти полмиллиона добровольцев; Правительство РФ заинтересовано в решении вопроса обмеления Волги; Россия вынудили начать СВО, не было попытки испортить отношения с Европой — всё было наоборот; Федеральный бюджет предусматривает свыше 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов; То, что происходит в Секторе Газа — катастрофа, несравнимая с тем, что происходит на Украине

14 декабря 2023, 10:19

❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 17:00:

  • Задача на 2023 год — укрепление суверенитета и безопасности России;
  • МРОТ вырастет на 18% с 1 января;
  • К концу года ожидается рост ВВП на 3,5%;
  • Реальная зарплата населения вырастет на 8%, доходы — на 5%;
  • Безработица за уходящий год в России достигла исторического минимума — 2,9%;
  • Внешний госдолг России сократился с $46 до $32 млрд;
  • Прогнозируемая инфляция в стране может составить 8%;
  • Спецоперация на Украине закончится после достижения целей России;
  • Второй волны мобилизации сейчас не ожидается, набраны почти полмиллиона добровольцев;
  • Правительство РФ заинтересовано в решении вопроса обмеления Волги;
  • Россия вынудили начать СВО, не было попытки испортить отношения с Европой — всё было наоборот;
  • Федеральный бюджет предусматривает свыше 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов;
  • То, что происходит в Секторе Газа — катастрофа, несравнимая с тем, что происходит на Украине.
#Алина Гурицкая#LIVE: прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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