❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 19: 00: Культурный уровень Казани — пример для всей страны; Отечественные авиакомпании закупили слишком много зарубежных самолётов

❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 19:00: Культурный уровень Казани — пример для всей страны;

Отечественные авиакомпании закупили слишком много зарубежных самолётов. К 2030 году выпустят более 1 000 российских лайнеров для гражданской авиации;

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» будут продлены;

Сотрудничество Китая и России на беспрецедентном уровне. В 2024 году товарооборот с Китае может вырасти на 30%;

В России выросла заболеваемость корью. Вакцины при этом недостаточно из-за санкций. Проблему решат в ближайшее время;

Проблема национализма в России не такая острая, как во всём остальном мире;

Модернизация первичного звена здравоохранения войдёт в президентскую предвыборную программу Путина в 2024 году;

О новом учебнике истории: его пришлось издать из-за того, что ранее школьники использовали более 60 пособий, в том числе с искажёнными историческими фактами.