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❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 19: 00: Культурный уровень Казани — пример для всей страны; Отечественные авиакомпании закупили слишком много зарубежных самолётов
14 декабря 2023, 12:13
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 19:00:
Культурный уровень Казани — пример для всей страны;
Отечественные авиакомпании закупили слишком много зарубежных самолётов. К 2030 году выпустят более 1 000 российских лайнеров для гражданской авиации;
«Плоские» тарифы «Аэрофлота» будут продлены;
Сотрудничество Китая и России на беспрецедентном уровне. В 2024 году товарооборот с Китае может вырасти на 30%;
В России выросла заболеваемость корью. Вакцины при этом недостаточно из-за санкций. Проблему решат в ближайшее время;
Проблема национализма в России не такая острая, как во всём остальном мире;
Модернизация первичного звена здравоохранения войдёт в президентскую предвыборную программу Путина в 2024 году;
О новом учебнике истории: его пришлось издать из-за того, что ранее школьники использовали более 60 пособий, в том числе с искажёнными историческими фактами.
#Алина Гурицкая
#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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