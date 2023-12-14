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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Полицейские задержали стрелка

Горячий новосибирец палил в 30-градусный мороз из травмата

14 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Полицейские задержали стрелка

В Новосибирске задержали мужчину, стрелявшего на улице из травматического оружия

В Новосибирске задержали 33-летнего мужчину. Он подозревается в стрельбе из травматического оружия на улице.

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Дзержинском районе. Прохожие сообщили, что неизвестный ведет стрельбу у дома по улице Николая Островского. Хулигана начали искать сотрудники полиции.

Вместе с Росгвардией правоохранители позже задержали мужчину. Им оказался местный житель, ранее не привлекавшийся в уголовной ответственности. На него был составлен административный протокол.

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При этом мотивы новосибирца пока неизвестны.

«Все обстоятельства данного происшествия сейчас устанавливаются. В ходе проверки выяснится, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения и по каким причинам он стрелял», — рассказала Atas. Info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
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