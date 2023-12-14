Горячий новосибирец палил в 30-градусный мороз из травмата

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Инцидент произошел вечером 10 декабря в Дзержинском районе. Прохожие сообщили, что неизвестный ведет стрельбу у дома по улице Николая Островского. Хулигана начали искать сотрудники полиции.
Вместе с Росгвардией правоохранители позже задержали мужчину. Им оказался местный житель, ранее не привлекавшийся в уголовной ответственности. На него был составлен административный протокол.
При этом мотивы новосибирца пока неизвестны.
«Все обстоятельства данного происшествия сейчас устанавливаются. В ходе проверки выяснится, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения и по каким причинам он стрелял», — рассказала Atas. Info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.