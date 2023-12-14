Инженеры «Ростелекома» начали ремонт линий связи на Южных Курилах

Ранее уже сообщалось о том, что 7 октября в 16:33 по сахалинскому времени подводный волоконно-оптический кабель между островами Итуруп и Кунашир повредился. Предположительно происшествие случилось во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на Южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле. Несмотря на сложнейшие гидро- и метеоусловия, специалисты «Ростелекома» оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые необходимо провести до завершения навигации в начале января 2024 года.