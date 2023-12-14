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Конференция в 2023 году станет юбилейной

14 декабря 2023, 07:12

Конференция в 2023 году станет юбилейной. Впервые прямая линия с президентом прошла в декабре 2001 года и с тех пор стала ежегодной. Правда, в 2022-м году она была отменена.

Предыдущее общение Владимира Путина с гражданами состоялось в 2021 году. Тогда оно продлилось 3,5 часа. В этом году ожидается обсуждение вопросов ЖКХ, специальной военной операции, здравоохранения и социальных выплат.

Ведущими мероприятия выступят журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

#Алина Гурицкая#LIVE: прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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