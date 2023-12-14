Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Конференция в 2023 году станет юбилейной. Впервые прямая линия с президентом прошла в декабре 2001 года и с тех пор стала ежегодной. Правда, в 2022-м году она была отменена.
Предыдущее общение Владимира Путина с гражданами состоялось в 2021 году. Тогда оно продлилось 3,5 часа. В этом году ожидается обсуждение вопросов ЖКХ, специальной военной операции, здравоохранения и социальных выплат.
Ведущими мероприятия выступят журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.