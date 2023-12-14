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Коровы дают больше молока

Коровы стали давать на 7% больше молока в Новосибирской области

14 декабря 2023, 02:18
Фото: 1MI
Коровы дают больше молока
В Новосибирской области производство молока увеличилось на 7,7 тысяч тонн в 2023 году, сообщили в региональном Минсельхозе.

За десять месяцев текущего года в Новосибирской области производство молока увеличилось на 7,7 тысячи тонн, что составляет рост на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

В регионе занимаются молочным скотоводством 275 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Продуктивность коров также выросла на 7%, достигнув показателя в 5693 кг молока на одну корову.

Благодаря этим результатам, Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по количеству производителей, поголовью молочных коров и объему производства молока.

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#Новосибирск#Животные#Молоко#Производство#Эмилия Губарева#Минсельхоз
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