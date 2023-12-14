Космонавт из Новосибирска Кикина объявлена героем года-2023 PEOPLETALK-2023

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:32
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина получила престижную награду «Герои PEOPLETALK — 2023». Церемония награждения прошла 12 декабря в Демонстрационном зале ГУМа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса».
«Уходящий год для меня ознаменовался возвращением на Землю, прекрасным летом, восстановлением былой силы. За прошедшие 12 месяцев я поняла, что человеческий организм, конечно, имеет совершенно уникальные возможности восстановления», — поделилась с изданием PEOPLETALK Анна Кикина.
Она призналась, что уже скучает по полетам, ощущению невесомости и работе в космической станции. Полет в космос оставил в ее сердце незабываемые впечатления.
Анна Кикина является пятой женщиной-космонавтом в истории России и единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она также является первой женщиной из России, которая совершила полет в космос на американском корабле.