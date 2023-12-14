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Анна Кикина — пятая россиянка в космосе

Космонавт из Новосибирска Кикина объявлена героем года-2023 PEOPLETALK-2023

14 декабря 2023, 04:17
Фото: tg-канал Роскосмоса
Анна Кикина — пятая россиянка в космосе

Новосибирский космонавт Анна Кикина стала героем года-2023 по версии PEOPLETALK

Анна Кикина, космонавт из Новосибирска, пятая россиянка в космосе, стала героем года-2023. Такой номинации ее удостоил журнал PEOPLETALK. Кикину поздравили и наградили на престижной церемонии вручения премии.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина получила престижную награду «Герои PEOPLETALK — 2023». Церемония награждения прошла 12 декабря в Демонстрационном зале ГУМа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса».

«Уходящий год для меня ознаменовался возвращением на Землю, прекрасным летом, восстановлением былой силы. За прошедшие 12 месяцев я поняла, что человеческий организм, конечно, имеет совершенно уникальные возможности восстановления», — поделилась с изданием PEOPLETALK Анна Кикина.

Она призналась, что уже скучает по полетам, ощущению невесомости и работе в космической станции. Полет в космос оставил в ее сердце незабываемые впечатления.

Анна Кикина является пятой женщиной-космонавтом в истории России и единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она также является первой женщиной из России, которая совершила полет в космос на американском корабле.

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#Общество#Новосибирск#Полет#Восстановление#Анна Кикина#Роскосмос#Награждение#Станция#Премия#Алина Гурицкая
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