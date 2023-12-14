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Цены на курятину взлетели почти вдвое

Курятина в Новосибирской области подорожала почти вдвое — ФАС проводит проверку

14 декабря 2023, 09:14
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Цены на курятину взлетели почти вдвое

Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 43,7% с начала 2023 года

Цены на мясо кур в Новосибирске за год выросли на 43,7%. В некоторых магазинах курятина подорожала в два раза. Эту информацию подтвердили как Новосибирскстат, так и местные производители.

По данным Новосибирскстата, за 11 месяцев текущего года цены на курицу в Новосибирске выросли на 43,7%.Рост цен начался в мае и продолжается до сих пор. Согласно официальным данным, в ноябре куриные окорочка стоили 261 рубль за килограмм, но местные жители утверждают, что цена достигает 300 рублей, а цена куриной грудки — до 500 рублей за килограмм.

Производители предупреждали о возможном повышении цен на 25%.По этой причине ФАС начала проверку, чтобы выяснить, обосновано ли это повышение. В результате проверки отпускные цены на курицу начали падать. Однако в розничных магазинах это пока не отразилось.

На данный момент региональная ФАС проводит проверку местных производителей, поставщиков и супермаркетов. По окончании проверки ведомство сможет дать комментарии по этой ситуации.

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