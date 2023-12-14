Курятина в Новосибирской области подорожала почти вдвое — ФАС проводит проверку

По данным Новосибирскстата, за 11 месяцев текущего года цены на курицу в Новосибирске выросли на 43,7%.Рост цен начался в мае и продолжается до сих пор. Согласно официальным данным, в ноябре куриные окорочка стоили 261 рубль за килограмм, но местные жители утверждают, что цена достигает 300 рублей, а цена куриной грудки — до 500 рублей за килограмм.