Мать 15-летней диггерши из Новосибирска так и не вызвали в СКР

Сначала Юлия не слишком волновалась за дочь, так как после экскурсии планировался ужин в кафе с кавалером, его дядей и кузиной. Но потом сибирячка не смогла ни до кого дозвониться, а на улице пошел сильный дождь. В девять часов вечера женщина пошла в полицию и написала заявление.