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15-летняя Вика погибла в коллекторе 20 августа

Мать 15-летней диггерши из Новосибирска так и не вызвали в СКР

14 декабря 2023, 08:11
Фото: 1MI
15-летняя Вика погибла в коллекторе 20 августа

Мать погибшей в московском коллекторе Вики из Новосибирска не знает о ходе дела

20 августа во время экскурсии в коллекторе реки Неглинки в Москве погибла пятнадцатилетняя Вика, переехавшая в столицу с семьей из Новосибирска. Вместе с ней засыпало еще семь человек, включая гида. С тех пор мать не может узнать, как расследуется гибель дочери.

Как сообщает «КП-Новосибирск», накануне экскурсии Юлия категорически не хотела отпускать Вику, словно чувствуя беду. Но дочь пожаловалась, что не может нормально погулять с парнем. Дядя молодого человека школьницы утверждал, что компания, организующая диггерские экскурсии, проверенная и ей стоит доверять.

«Запретила туда идти, чувствовала беду. Но Вика стала плакать и я сжалилась. За сутки до трагедии она принесла напечатанное согласие на спуск в коллектор и я его подписала», — рассказала женщина.
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Сначала Юлия не слишком волновалась за дочь, так как после экскурсии планировался ужин в кафе с кавалером, его дядей и кузиной. Но потом сибирячка не смогла ни до кого дозвониться, а на улице пошел сильный дождь. В девять часов вечера женщина пошла в полицию и написала заявление.

Переживая за дочь, Юлия с мужем пошли в сторону Неглинки. И увидели, как из коллектора вытаскивают мертвого подростка. Мать с ужасом узнала в нем парня Вики. А затем был звонок от полицейских.

«Я подумала, что попросят опознать парня Вики. Но это была сама Вика», — вспоминает мать.
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Вскоре были арестованы генеральный директор туристического агрегатора «Спутник» Александр Ким и организатор экскурсий по московским коллекторам Никита Дубас. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек». Оба отправлены в СИЗО до 21 января 2024 года.

Однако Юлия так и не ознакомилась с материалами уголовного дела.

«Меня даже ни разу не опросили. В Следственном комитете в ответ на все жалобы просят обращаться к руководству. Но ждать приема нужно шесть месяцев», — сетует Юлия.
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Женщина уже написала жалобы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в Басманный суд и в прокуратуру. Ответа на них пока нет.

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