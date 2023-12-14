Мать 15-летней диггерши из Новосибирска так и не вызвали в СКР

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как сообщает «КП-Новосибирск», накануне экскурсии Юлия категорически не хотела отпускать Вику, словно чувствуя беду. Но дочь пожаловалась, что не может нормально погулять с парнем. Дядя молодого человека школьницы утверждал, что компания, организующая диггерские экскурсии, проверенная и ей стоит доверять.
«Запретила туда идти, чувствовала беду. Но Вика стала плакать и я сжалилась. За сутки до трагедии она принесла напечатанное согласие на спуск в коллектор и я его подписала», — рассказала женщина.
Сначала Юлия не слишком волновалась за дочь, так как после экскурсии планировался ужин в кафе с кавалером, его дядей и кузиной. Но потом сибирячка не смогла ни до кого дозвониться, а на улице пошел сильный дождь. В девять часов вечера женщина пошла в полицию и написала заявление.
Переживая за дочь, Юлия с мужем пошли в сторону Неглинки. И увидели, как из коллектора вытаскивают мертвого подростка. Мать с ужасом узнала в нем парня Вики. А затем был звонок от полицейских.
«Я подумала, что попросят опознать парня Вики. Но это была сама Вика», — вспоминает мать.
Вскоре были арестованы генеральный директор туристического агрегатора «Спутник» Александр Ким и организатор экскурсий по московским коллекторам Никита Дубас. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек». Оба отправлены в СИЗО до 21 января 2024 года.
Однако Юлия так и не ознакомилась с материалами уголовного дела.
«Меня даже ни разу не опросили. В Следственном комитете в ответ на все жалобы просят обращаться к руководству. Но ждать приема нужно шесть месяцев», — сетует Юлия.
Женщина уже написала жалобы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в Басманный суд и в прокуратуру. Ответа на них пока нет.