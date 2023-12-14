Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов

Константин Хальзов, глава министерства здравоохранения Новосибирской области, выразил свою точку зрения относительно возможного запрета абортов в частных клиниках, сообщает издание «МК в Новосибирске». По его словам, в медицинской практике необходимо всегда руководствоваться медицинскими показаниями. Однако каждый случай требует индивидуального анализа и оценки.