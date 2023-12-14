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Министр не поддержал идею полного запрета абортов

Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов

14 декабря 2023, 04:06
Фото: Правительство Новосибирской области
Министр не поддержал идею полного запрета абортов

О запрете абортов в клиниках высказался глава новосибирского Минздрава Хальзов

Полный запрет абортов министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назвал невозможным. По его словам, у пациенток должна остаться возможность отказаться от ребенка по медицинским показаниям.

Константин Хальзов, глава министерства здравоохранения Новосибирской области, выразил свою точку зрения относительно возможного запрета абортов в частных клиниках, сообщает издание «МК в Новосибирске». По его словам, в медицинской практике необходимо всегда руководствоваться медицинскими показаниями. Однако каждый случай требует индивидуального анализа и оценки.

«Врач должен подсказать, направить женщину, оценить ситуацию, помочь пациентке. Но в любом случае всегда останутся медицинские показания, поэтому полностью исключить аборты нельзя», — заявил Хальзов.

Также глава Минздрава отметил, что частные клиники, входящие в систему ОМС, должны осуществлять все предоставляемые услуги, так как эти расходы покрываются за счет фонда обязательного медицинского страхования.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Минздрав#Здравоохранение#Константин Хальзов#Алина Гурицкая#Аборт#Частные клиники
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