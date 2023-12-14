Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Константин Хальзов, глава министерства здравоохранения Новосибирской области, выразил свою точку зрения относительно возможного запрета абортов в частных клиниках, сообщает издание «МК в Новосибирске». По его словам, в медицинской практике необходимо всегда руководствоваться медицинскими показаниями. Однако каждый случай требует индивидуального анализа и оценки.
«Врач должен подсказать, направить женщину, оценить ситуацию, помочь пациентке. Но в любом случае всегда останутся медицинские показания, поэтому полностью исключить аборты нельзя», — заявил Хальзов.
Также глава Минздрава отметил, что частные клиники, входящие в систему ОМС, должны осуществлять все предоставляемые услуги, так как эти расходы покрываются за счет фонда обязательного медицинского страхования.