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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Стоимость елок достигает 20 000 рублей

Новогодние елки в Новосибирске продают за 20 тысяч рублей

14 декабря 2023, 12:23
Фото: 1MI
Стоимость елок достигает 20 000 рублей
До Нового года осталось немного больше двух недель, и поэтому в Новосибирске начали открываться места, где можно купить ёлку. Однако, по словам жителей города, в этом году к середине декабря не открылась треть всех обычных точек продажи.

Продавцы объясняют это погодой: необычно холодные морозы сделали пихты очень хрупкими, они легко рассыпаются при прикосновении. Поэтому продавцы решили подождать, пока погода станет теплее, а самые лучшие деревья держат в упаковке. Об этом пишет НГС.

На ёлочных базарах доступны два типа пихт: молодые елки, которые рубят в запретных зонах возле ЛЭП, под мостами и другими местами, где деревья быть не должны, и верхушки, которые срезают с вырубаемых больших деревьев.

Второй вариант считается более престижным, поскольку верхушка обычно выглядит более аккуратной и пушистой, а получить ее сложнее. Поэтому цена на верхушки часто значительно выше.

Для сравнения, средняя стоимость молодых пихт составляет от 1500 до 3000 рублей, а верхушки могут стоить от 3 до 5, а иногда даже 7-8 тысяч рублей.

Однако самыми дорогими оказались верхушки пихт из Алтая, которые продавцы хранят отдельно. Их цена может достигать 10-20 тысяч рублей.

Продавцы отмечают, что из-за плохой погоды этой зимой им пришлось поднять цены в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Однако повышение цен не остановило желающих купить живую ёлку и украсить свой дом к празднику. По словам продавца на базаре около Октябрьского рынка, самые дешевые пихты уже успели разобрать.

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