Новогодние елки в Новосибирске продают за 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Продавцы объясняют это погодой: необычно холодные морозы сделали пихты очень хрупкими, они легко рассыпаются при прикосновении. Поэтому продавцы решили подождать, пока погода станет теплее, а самые лучшие деревья держат в упаковке. Об этом пишет НГС.
На ёлочных базарах доступны два типа пихт: молодые елки, которые рубят в запретных зонах возле ЛЭП, под мостами и другими местами, где деревья быть не должны, и верхушки, которые срезают с вырубаемых больших деревьев.
Второй вариант считается более престижным, поскольку верхушка обычно выглядит более аккуратной и пушистой, а получить ее сложнее. Поэтому цена на верхушки часто значительно выше.
Для сравнения, средняя стоимость молодых пихт составляет от 1500 до 3000 рублей, а верхушки могут стоить от 3 до 5, а иногда даже 7-8 тысяч рублей.
Однако самыми дорогими оказались верхушки пихт из Алтая, которые продавцы хранят отдельно. Их цена может достигать 10-20 тысяч рублей.
Продавцы отмечают, что из-за плохой погоды этой зимой им пришлось поднять цены в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
Однако повышение цен не остановило желающих купить живую ёлку и украсить свой дом к празднику. По словам продавца на базаре около Октябрьского рынка, самые дешевые пихты уже успели разобрать.