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Новосибирец обещал быструю раскрутку бизнеса

Новосибирский бизнес-коуч выплатил полмиллиона обиженной барби-блогерше

14 декабря 2023, 08:45
Фото: Midjourney
Новосибирец обещал быструю раскрутку бизнеса

Бизнес-консультант из Новосибирска заплатил полмиллиона красноярскому блогеру

Новосибирский бизнес-консультант Станислав Роженьков в досудебном порядке выплатил 500 тысяч рублей блогеру из Красноярска Галине Магергут. При этом он должен выплатить аналогичную сумму за моральный ущерб.

Как сообщает «КП-Новосибирск», Галина Магергут взяла 500 тысяч рублей в кредит, поддавшись на рекламное предложение новосибирского бизнес-коуча. Станислав Роженьков обещал в течение месяца раскрутить креативное агентство женщины и добиться увеличения потока клиентов. Однако быстрой отдачи не получилось, а сам сибиряк перестал выходить на связь.

«Думала, быстро отобью вложения. Но потом поняла, что Станислав вводит меня в заблуждение», — утверждает Галина.

В Красноярске Галина Магергут известна перфомансом в поддержку американской комедии «Барби». За несанкционированный пикет ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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В итоге женщина подала в суд, требуя миллион рублей. Спустя какое-то время Станислав перевел ей часть суммы. Сам он считает, что Галина попросту пиарится за его счет.

«Это не более, чем вымысел и попытка получить внимание к своей персоне. Мы выполнили услуги по договору в полном объеме. А потом получили досудебную претензию», — заявляет коуч.

Однако, по мнению юриста сибирячки, Станислав должен выплатить еще 500 тысяч рублей. В эту сумму входят судебные расходы, компенсация морального вреда и неустойка.

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