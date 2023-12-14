Новосибирский бизнес-коуч выплатил полмиллиона обиженной барби-блогерше

Как сообщает «КП-Новосибирск», Галина Магергут взяла 500 тысяч рублей в кредит, поддавшись на рекламное предложение новосибирского бизнес-коуча. Станислав Роженьков обещал в течение месяца раскрутить креативное агентство женщины и добиться увеличения потока клиентов. Однако быстрой отдачи не получилось, а сам сибиряк перестал выходить на связь.