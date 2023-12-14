Новосибирский бизнес-коуч выплатил полмиллиона обиженной барби-блогерше

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Как сообщает «КП-Новосибирск», Галина Магергут взяла 500 тысяч рублей в кредит, поддавшись на рекламное предложение новосибирского бизнес-коуча. Станислав Роженьков обещал в течение месяца раскрутить креативное агентство женщины и добиться увеличения потока клиентов. Однако быстрой отдачи не получилось, а сам сибиряк перестал выходить на связь.
«Думала, быстро отобью вложения. Но потом поняла, что Станислав вводит меня в заблуждение», — утверждает Галина.
В Красноярске Галина Магергут известна перфомансом в поддержку американской комедии «Барби». За несанкционированный пикет ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.
В итоге женщина подала в суд, требуя миллион рублей. Спустя какое-то время Станислав перевел ей часть суммы. Сам он считает, что Галина попросту пиарится за его счет.
«Это не более, чем вымысел и попытка получить внимание к своей персоне. Мы выполнили услуги по договору в полном объеме. А потом получили досудебную претензию», — заявляет коуч.
Однако, по мнению юриста сибирячки, Станислав должен выплатить еще 500 тысяч рублей. В эту сумму входят судебные расходы, компенсация морального вреда и неустойка.