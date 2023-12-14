Новосибирского бизнесмена оштрафовали на 120 тысяч рублей за коррупцию

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Нарушение было выявлено в ходе проверки со стороны Новосибирской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в мае 2022 года коммерческой организацией с гражданином, ранее замещавшим должность государственной службы в Новосибирской таможне, заключен трудовой договор», — рассказали в ведомстве.
Вопреки требованиям законодательства, руководитель организации не направил уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы. За это организация подвергли крупному штрафу.