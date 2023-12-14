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Прокуратура обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства

Новосибирского бизнесмена оштрафовали на 120 тысяч рублей за коррупцию

14 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Прокуратура обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства

В Новосибирске директора фирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей

В Новосибирске руководитель коммерческой организации был оштрафован на 120 тысяч рублей. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства.

Нарушение было выявлено в ходе проверки со стороны Новосибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в мае 2022 года коммерческой организацией с гражданином, ранее замещавшим должность государственной службы в Новосибирской таможне, заключен трудовой договор», — рассказали в ведомстве.

Вопреки требованиям законодательства, руководитель организации не направил уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы. За это организация подвергли крупному штрафу.

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#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Административный штраф#Александр Ляхов#Коррупция
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