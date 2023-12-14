«Ограничения КРТ отменять»: депутат Поляков о скандале с застройкой в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Скандал вокруг возможного изъятия земельных участков, на которых построены частные жилые дома в микрорайоне Карьер Мочище в Заельцовском районе Новосибирска, возник из-за нежелания мэрии и представителей строительного бизнеса учитывать интересы местных жителей. По мнению генерального директора группы компаний «Поляков», депутата Законодательного собрания Новосибирской области Илья Полякова, действующие положения областного закона о комплексном развитии территорий, при формальной трактовке, могут быть использованы исключительно в интересах застройщиков. Но ситуацию в Карьере Мочище необходимо менять, считает депутат. Ниже приводим полностью комментарий, который он дал редакции Atas.Info.
«Если подходить формально, то в Новосибирске действительно очень много застроенных территорий, подходящих под разные критерии КРТ, включая центральную канализацию. Но проекты комплексного развития осуществимы при наличии двух факторов — стремления жителей к расселению и готовности девелоперов на конкурсной основе бороться за возможность осваивать эти территории. Если жители не хотят уезжать, если у них адекватные и достойные условия жизни, если эта территория не мешает развитию города — нет смысла настаивать на расселении. Даже при очень большом желании девелопер вряд ли сможет в таком случае навязать реализацию проекта. Как депутат от Заельцовского района, я в курсе ситуации в „Стрижах“. Городским властям нужно действовать в таких случаях более обдуманно. В Новосибирске много территорий, застроенных аварийным и ветхим жильём, где жители очень сильно заинтересованы в расселении. Надо продвигать проекты КРТ в первую очередь там, где этого хотят люди. В ситуации с накрытием зоной КРТ территории в границах Кубовой, Лобачевского, Бессемера, Охотской и Аносова власти не прислушались к пожеланиям общественности и депутатов. Считаю, что здесь ограничения КРТ нужно отменять, будет работать с коллегами-депутатами над этим вопросом более активно», — говорит Илья Поляков.
Ранее мы рассказывали о том, что жители микрорайона Карьер Мочище записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину просьбой остановить действие местного закона о комплексном развитии территорий. Люди говорят, что из-за этого документа они могут лишиться жилья. Представители застройщика уже связались с собственниками 40 домов и заявили, что их участки по закону будут изъяты для строительства многоэтажек. Но компенсация, которую предложили бизнесмены, значительно ниже рыночной стоимости строений и земельных участков.