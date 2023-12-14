«Ограничения КРТ отменять»: депутат Поляков о скандале с застройкой в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что жители микрорайона Карьер Мочище записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину просьбой остановить действие местного закона о комплексном развитии территорий. Люди говорят, что из-за этого документа они могут лишиться жилья. Представители застройщика уже связались с собственниками 40 домов и заявили, что их участки по закону будут изъяты для строительства многоэтажек. Но компенсация, которую предложили бизнесмены, значительно ниже рыночной стоимости строений и земельных участков.